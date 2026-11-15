O Cleveland Cavaliers venceu o Dallas Mavericks por 127 a 117 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado neste sábado, 14, na Rocket Arena, em Cleveland. O grande destaque do jogo foi T. Proctor, que comandou a vitória dos mandantes com um triplo-duplo.

Vantagem construída antes do intervalo

O jogo começou bastante equilibrado, com as duas equipes empatando no 1º quarto por 33 a 33. No entanto, o Cavaliers conseguiu se impor no período seguinte. Com um ataque eficiente, o time da casa anotou 38 pontos contra apenas 20 do Mavericks no 2º quarto, abrindo uma vantagem confortável antes da ida para os vestiários.

Tentativa de reação e domínio nos rebotes

Na volta para o 3º quarto, o Dallas Mavericks tentou buscar o prejuízo e venceu a parcial por 38 a 34. A equipe visitante também levou a melhor no último quarto, marcando 26 a 22, mas a diferença construída pelo Cleveland anteriormente garantiu o resultado positivo.

Os números mostram a superioridade do Cavaliers nos arremessos de quadra, com 53% de aproveitamento (48 convertidos em 90 tentados) contra 41% (39 de 94) do Mavericks. Os mandantes também dominaram os rebotes, pegando 54 (sendo 41 defensivos) contra 40 do adversário. Por outro lado, o Dallas cometeu menos erros (8 contra 17) e teve mais roubos de bola (8 a 2).

Destaques individuais

O principal nome do Cleveland Cavaliers foi T. Proctor, titular que registrou um triplo-duplo de 24 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em 34 minutos de quadra. Thomas Bryant também brilhou com um duplo-duplo, somando 19 pontos e 11 rebotes, enquanto Jaylon Tyson contribuiu com 18 pontos.

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Pelo lado do Dallas Mavericks, o cestinha da partida foi Kyrie Irving, que anotou 34 pontos, pegou 6 rebotes e distribuiu 5 assistências em 37 minutos, acertando 7 de 16 nas bolas de três. C. Flagg terminou com 18 pontos e 8 rebotes, e Caleb Martin ajudou com 15 pontos e 8 rebotes.

A partida evidenciou a força do Cavaliers nos rebotes e na eficiência dos arremessos, superando o cuidado com a bola apresentado pelo Mavericks.