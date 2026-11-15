O Miami Heat venceu o Detroit Pistons por 137 a 117 neste sábado, 14, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no Kaseya Center, em Miami, os mandantes contaram com uma atuação de destaque do quinteto titular, liderado por Giannis Antetokounmpo, que anotou um duplo-duplo com 34 pontos e 14 rebotes, além de distribuir oito assistências em 31 minutos de quadra.
Equilíbrio inicial e vantagem mandante
O confronto começou com ligeira vantagem dos visitantes. No 1º quarto, o Detroit Pistons conseguiu se impor ofensivamente e terminou a parcial na frente por 39 a 37. No entanto, o Miami Heat reagiu rapidamente no 2º quarto, marcando 31 pontos contra apenas 21 do adversário, assumindo a liderança do placar antes do intervalo.
O principal nome do Pistons na tentativa de manter a equipe no jogo foi o titular Cade Cunningham, cestinha do time com 33 pontos, cinco rebotes e oito assistências em 36 minutos.
Defesa forte e consolidação da vitória
No 3º quarto, o Heat ampliou a diferença, vencendo a parcial por 35 a 26. A equipe mandante mostrou superioridade nos arremessos de quadra, convertendo 44 de 87 tentativas (51% de aproveitamento), enquanto o Pistons acertou 39 de 96 (41%).
Além disso, a defesa de Miami foi um diferencial, registrando 14 tocos contra seis de Detroit, e garantindo 49 rebotes no total, superando os 45 dos visitantes. No último quarto, o Heat manteve o ritmo ofensivo com 34 pontos contra 31 do Pistons, selando o resultado final.
Destaques e números finais
Além de Antetokounmpo, o Miami Heat teve contribuições importantes de Klay Thompson, que marcou 26 pontos e acertou seis bolas de três em 20 minutos, e Bam Adebayo, com 20 pontos e cinco rebotes. Pelo lado do Detroit Pistons, Kevin Huerter anotou 20 pontos e sete assistências em 38 minutos, enquanto o titular Daniss Jenkins somou 10 pontos e cinco assistências.
A partida terminou com as duas equipes registrando 14 erros cada, mas a eficiência nos arremessos e a proteção do aro garantiram o triunfo do Heat.