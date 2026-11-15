O Memphis Grizzlies venceu o Brooklyn Nets por 129 a 110 neste sábado, 14, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. Jogando no FedExForum, em Memphis, os mandantes construíram a vantagem desde o início e contaram com um duplo-duplo de C. Coward para garantir o triunfo.

Início forte e vantagem no placar

Logo no 1º quarto, o Grizzlies mostrou eficiência ofensiva e anotou 38 pontos, contra apenas 23 do Nets. A equipe da casa manteve o ritmo no 2º quarto, marcando mais 33 pontos contra 31 dos visitantes, indo para o intervalo com uma liderança confortável no placar.

O aproveitamento nos arremessos de quadra foi um diferencial para o Memphis, que terminou o jogo com 46 arremessos convertidos em 87 tentados (53%), enquanto o Brooklyn registrou 41 de 93 (44%). Nas bolas de três pontos, os mandantes também foram superiores no aproveitamento, com 15 acertos em 35 tentativas (43%), contra 17 de 46 (37%) da equipe visitante.

Destaques individuais e controle do jogo

No 3º quarto, o equilíbrio marcou a parcial, com o Grizzlies anotando 32 pontos e o Nets 30. O cestinha da partida foi C. Coward, do Memphis, que registrou um duplo-duplo com 23 pontos e 12 rebotes, além de 4 assistências em 33 minutos no quinteto titular. Taylor Hendricks também teve grande atuação pelos mandantes com 22 pontos e 5 rebotes, enquanto J. Small contribuiu com 19 pontos e 5 assistências.

Pelo lado do Brooklyn, o titular Julius Randle liderou a pontuação com 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Day’Ron Sharpe, também titular, alcançou um duplo-duplo, somando 16 pontos e 11 rebotes, e Noah Clowney terminou com 15 pontos e 7 rebotes. No último quarto, as duas equipes empataram na parcial com 26 pontos cada, confirmando a vitória construída pelo time da casa nos períodos anteriores.

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Números coletivos

O Memphis Grizzlies distribuiu melhor a bola durante o confronto, terminando com 34 assistências contra 26 do Brooklyn Nets. Os mandantes também levaram a melhor nos roubos de bola (11 a 7) e no aproveitamento de lances livres, convertendo 22 de 29 (76%) contra 11 de 17 (65%) dos visitantes.

O Nets, por sua vez, teve uma ligeira vantagem nos rebotes totais, com 43 (sendo 19 ofensivos e 24 defensivos) contra 41 do Grizzlies, e nos tocos, com 6 a 5. No entanto, a equipe visitante cometeu mais faltas (24 a 18) e mais erros (16 a 14) ao longo da partida.