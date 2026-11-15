O Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 131 a 123 neste domingo, 15, em partida válida pela temporada regular da NBA. Jogando no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, a equipe visitante contou com uma atuação inspirada do armador Luka Doncic, que terminou como o cestinha do confronto ao anotar 43 pontos.

O Los Angeles Lakers começou a partida impondo seu ritmo ofensivo e terminou o primeiro quarto com a liderança no placar, marcando 33 a 24. No período seguinte, o confronto ficou mais equilibrado, com os visitantes anotando 31 pontos contra 30 do Phoenix Suns, levando uma vantagem confortável para o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Lakers teve seu melhor momento ofensivo no terceiro quarto, quando registrou 40 pontos contra apenas 26 do adversário, ampliando significativamente a diferença. O Suns tentou uma reação agressiva no último quarto, anotando 43 pontos contra 27 da equipe de Los Angeles, que conseguiu evitar a virada.

Os números da partida mostram a eficiência dos visitantes nos arremessos de três pontos, convertendo 16 de 41 tentativas (39%), enquanto os mandantes acertaram 13 de 46 (28%). O Lakers também se destacou na defesa, registrando 11 roubos de bola e oito tocos, contra quatro e três do Suns, respectivamente.

Destaques em quadra

Além dos 43 pontos, Luka Doncic contribuiu com nove assistências e três rebotes em 36 minutos no quinteto titular, convertendo cinco bolas de três. Quentin Grimes também foi fundamental entre os titulares, somando 22 pontos e seis rebotes, com excelente aproveitamento do perímetro (cinco acertos em seis tentativas). Vindo do banco, Collin Sexton adicionou 16 pontos.

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Pelo lado do Phoenix Suns, Collin Gillespie liderou a pontuação com 26 pontos, além de quatro rebotes e quatro assistências. Luke Kennard contribuiu com 18 pontos e seis rebotes, enquanto o titular Devin Booker registrou 17 pontos e sete assistências, mas não converteu nenhuma de suas quatro tentativas de arremessos de três pontos.