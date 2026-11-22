O San Antonio Spurs venceu o New Orleans Pelicans por 114 a 91 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado no Frost Bank Center, em San Antonio, no último sábado, 21. O grande nome do jogo foi Victor Wembanyama, que comandou a vitória dos mandantes com uma marca expressiva na pontuação e nos rebotes.

Construção da vantagem

O jogo começou equilibrado no 1º quarto, com o Spurs levando uma ligeira vantagem ao anotar 32 pontos contra 29 do Pelicans. A diferença no placar começou a se consolidar no período seguinte. A equipe de San Antonio marcou 29 pontos e limitou o adversário a apenas 16, indo para o intervalo com uma liderança confortável.

Na volta dos vestiários, o ritmo se manteve favorável aos mandantes. No 3º quarto, o Spurs ampliou a distância ao fazer 28 a 21. Com a vitória praticamente assegurada, o último quarto teve um empate parcial de 25 a 25, confirmando o triunfo do San Antonio Spurs por 114 a 91.

Wembanyama brilha e Spurs distribui assistências

As estatísticas mostram uma grande diferença no jogo coletivo. O San Antonio Spurs distribuiu 30 assistências, enquanto o New Orleans Pelicans registrou apenas 11. Os mandantes também foram superiores nos arremessos de quadra, convertendo 40 de 89 tentativas (45%), contra 33 de 90 (37%) dos visitantes. Nas bolas de três pontos, o Spurs acertou 19 de 55 (35%), e o Pelicans fez 8 de 35 (23%). O time da casa ainda se destacou na defesa, com 9 tocos contra 2 do adversário, embora as equipes tenham empatado nos rebotes, com 53 para cada lado.

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Individualmente, Victor Wembanyama teve uma atuação de destaque pelo quinteto titular do Spurs, registrando um duplo-duplo com 50 pontos e 19 rebotes em 32 minutos em quadra, além de acertar 5 de 11 arremessos de três. Stephon Castle também foi fundamental entre os titulares, com 19 pontos e 6 assistências, enquanto Devin Vassell contribuiu com 10 pontos.

Pelo lado do Pelicans, o titular J. Fears foi o cestinha da equipe com 29 pontos, 5 rebotes e 4 assistências em 34 minutos. Jordan Poole anotou 25 pontos em 31 minutos. O titular Derik Queen também alcançou um duplo-duplo, somando 15 pontos e 15 rebotes, mas o esforço não foi suficiente para evitar a derrota.

O confronto evidenciou a força ofensiva do San Antonio Spurs, impulsionada pelo alto número de assistências e pela pontuação dominante de seu principal jogador, superando o baixo aproveitamento nos arremessos do New Orleans Pelicans.