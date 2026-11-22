O New York Knicks venceu o Portland Trail Blazers por 97 a 96 em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O confronto foi disputado no último sábado, 21, no Madison Square Garden, em New York. O grande destaque da vitória mandante foi Jalen Brunson, cestinha do jogo com 30 pontos.

Vantagem construída no primeiro tempo

O Knicks começou a partida em ritmo forte no 1º quarto, anotando 40 pontos contra apenas 23 do Trail Blazers. A equipe da casa manteve o bom desempenho ofensivo no 2º quarto, marcando mais 26 pontos contra 20 dos visitantes.

O sucesso do time de Nova York passou muito pelo aproveitamento nas bolas de três pontos durante o duelo, convertendo 19 de 42 tentativas (45%). Jalen Brunson e Landry Shamet, ambos do quinteto titular, foram fundamentais nesse quesito, acertando seis arremessos de longa distância cada um.

Shamet encerrou a participação dele com 20 pontos em 36 minutos de quadra, enquanto Mikal Bridges contribuiu com 12 pontos.

Reação esbarra na diferença mínima

Na volta do intervalo, o cenário mudou. O Blazers dominou o 3º quarto, vencendo a parcial por 29 a 15 e cortando a desvantagem. A pressão continuou no último quarto, com a equipe de Portland anotando 24 pontos e limitando o Knicks a apenas 16.

Apesar do esforço, os visitantes ficaram a um ponto de empatar o placar final. O pivô Donovan Clingan liderou a reação com um duplo-duplo, registrando 22 pontos e 13 rebotes, além de quatro assistências. Deni Avdija também teve boa atuação, com 20 pontos e nove rebotes. Já Damian Lillard terminou com 15 pontos, mas teve dificuldades nos arremessos de três, convertendo apenas uma de nove tentativas (11,1%).

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Os números finais mostram o equilíbrio do confronto. O Blazers levou a melhor nos rebotes totais (47 a 42) e teve um aproveitamento superior nos lances livres, acertando 13 de 17 (76%), contra quatro de seis (67%) do Knicks. Por outro lado, os mandantes distribuíram mais assistências (25 a 21) e conseguiram segurar a vitória por 97 a 96 graças à larga vantagem construída nos primeiros doze minutos de jogo.