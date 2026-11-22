O Sacramento Kings venceu o Boston Celtics por 97 a 96 neste domingo, 22, no Golden 1 Center, em Sacramento, em partida válida pela temporada regular da NBA 2026-2027. O jogo foi decidido pela margem mínima após uma forte recuperação dos mandantes na volta do intervalo.

Vantagem visitante e resposta dos mandantes

O confronto começou com o Celtics liderando o placar. No 1º quarto, os visitantes anotaram 27 a 25. A diferença aumentou no 2º quarto, quando a equipe de Boston marcou mais 27 pontos contra apenas 16 do Kings, indo para o vestiário com vantagem.

No entanto, o cenário mudou drasticamente no 3º quarto. O Sacramento Kings anotou 35 pontos e limitou o adversário a apenas 13, assumindo a liderança da partida.

Equilíbrio nos números e estatísticas

No último quarto, o Celtics tentou a virada ao marcar 29 a 21, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por um ponto. Nas estatísticas, as equipes empataram nos rebotes totais, com 52 para cada lado, sendo 20 ofensivos para o Boston e 12 para o Sacramento.

O Celtics arremessou muito mais de quadra (34-101, com 34% de aproveitamento) em comparação ao Kings (32-78, com 41%). Os visitantes também tentaram 58 bolas de três, convertendo 13 (22%), enquanto os mandantes acertaram 7 de 26 (27%).

O Sacramento compensou nos lances livres, convertendo 26 de 32 (81%), contra 15 de 25 (60%) do Boston, e venceu mesmo cometendo 20 erros contra 11 do adversário.

Cestinhas e duplo-duplo

O cestinha do jogo foi D. Acuff Jr., titular do Kings, com 21 pontos, além de 6 rebotes e 8 assistências em 40 minutos. De’Andre Hunter contribuiu com 20 pontos e 6 rebotes. Keegan Murray registrou um duplo-duplo pelos mandantes, somando 15 pontos e 12 rebotes.

Pelo lado do Celtics, o titular Paul George e Mike Conley anotaram 19 pontos cada. George pegou 8 rebotes e deu 5 assistências em 37 minutos, enquanto Conley acertou 4 de 4 (100%) nas bolas de três em 18 minutos em quadra. O titular Neemias Queta fez 15 pontos e 7 rebotes.

O duelo mostrou um Sacramento Kings capaz de capitalizar nos lances livres e superar o alto volume de arremessos tentados pelo Boston Celtics para garantir o triunfo em casa.