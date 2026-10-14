Início/Big Play/Vídeo: Big Play analisa clima de ‘pintou o campeão’ na NFLBig Play analisa clima de ‘pintou o campeão’ na NFLCamisa de Michael Jordan leiloada por valor recorde também foi assunto do programa de esportes americanos de PLACARPor André Avelar 1 min de leitura14/10/2026 • 12:00Big Play comenta rodada da NFL e camisa de Jordan – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasNBA(10)NFL(52)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisNFL: Buffalo Bills vence Los Angeles Rams na prorrogação com field goalNFL: Baltimore Ravens empata no fim e vence Atlanta Falcons na prorrogaçãoNFL: San Francisco 49ers vence Seattle Seahawks com field goal no fim