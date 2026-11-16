O Cincinnati Bengals venceu o Pittsburgh Steelers por 38 a 18 neste domingo (15/11/2026), no Paycor Stadium, em Cincinnati. Apoiado por uma grande diferença de jardas totais (484 contra 221), o time mandante controlou a posse de bola e garantiu o resultado positivo na Semana 10 da temporada 2026 da NFL.
Construção do placar
O Bengals abriu o marcador no 1º quarto. Faltando 8:56, Evan McPherson acertou um field goal de 24 jardas. No 2º quarto, a equipe ampliou quando, faltando 14:47, o quarterback Joe Burrow conectou um passe de 3 jardas para touchdown de Drew Sample, seguido pelo ponto extra de McPherson. Faltando 5:28, Burrow encontrou Chase Brown para um touchdown de 2 jardas, com novo ponto extra convertido. O Steelers descontou faltando 1:25 com um field goal de 45 jardas de Chris Boswell. Pouco depois, faltando 0:09, Burrow lançou 15 jardas para o touchdown de Dohnte Meyers, e McPherson acertou o chute, deixando o placar em 24 a 3.
No 3º quarto, faltando 4:12, Chase Brown recebeu passe de 4 jardas de Burrow para mais um touchdown, com o ponto extra de McPherson ampliando a vantagem. O 4º quarto começou com pontuação do Steelers: faltando 12:16, Aaron Rodgers lançou 22 jardas para o touchdown do recebedor DK Metcalf, e a dupla repetiu a conexão para anotar a conversão de dois pontos. Faltando 10:08, Samaje Perine correu 1 jarda para um touchdown do Bengals, seguido de ponto extra. O último placar do jogo veio faltando 7:19, quando Rodgers passou para Pat Freiermuth anotar um touchdown de 27 jardas, com Boswell convertendo o ponto extra para fechar em 38 a 18.
Números e destaques
O domínio ofensivo do Cincinnati Bengals ficou evidente nas 30 primeiras descidas conquistadas, contra apenas 17 do Pittsburgh Steelers, e no tempo de posse de bola (35:09 contra 24:51). O Bengals também foi eficiente na red zone, convertendo 5 de 6 oportunidades, enquanto o Steelers zerou em duas tentativas.
Joe Burrow liderou o ataque do Bengals com 35 passes completos em 44 tentativas, somando 409 jardas e quatro touchdowns. Seu principal alvo foi o recebedor Ja’Marr Chase, que acumulou 11 recepções para 231 jardas. No jogo terrestre, Chase Brown correu 10 vezes para 44 jardas. Pela defesa, Demetrius Knight II registrou 8 tackles.
Pelo Steelers, Aaron Rodgers completou 15 de 29 passes para 143 jardas e dois touchdowns, sofrendo três sacks. Lew Nichols III liderou as corridas com 43 jardas em 6 tentativas. DK Metcalf teve duas recepções para 54 jardas e um touchdown. Na defesa, Payton Wilson obteve 19 tackles, e Patrick Queen somou 14 tackles e um sack.
A partida mostrou um ataque do Bengals capaz de sustentar campanhas longas e capitalizar no jogo aéreo, superando a defesa do Steelers e garantindo a vitória com folga no placar final.