A realização de uma partida oficial da NFL no Rio de Janeiro gerou debates intensos sobre a continuidade da liga norte-americana no Brasil. Segundo a análise do programa Big Play, no YouTube de PLACAR, a recepção do público superou as expectativas.
A partida que terminou com a vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys, consolidou o Brasil como um dos principais mercados internacionais para o futebol americano. Essa foi a terceira vez que o país recebeu uma partida da principal liga de futebol americano do mundo.
Por que a permanência da NFL no Rio é provável?
De acordo com o jornalista André Avelar, o entusiasmo e a satisfação demonstrados pelas equipes participantes tornam inviável a retirada do evento da capital fluminense. O engajamento da torcida é apontado como um fator determinante para que a organização considere novas datas no calendário local.
Qual foi o impacto do evento no Maracanã?
O confronto disputado no Maracanã estabeleceu uma marca expressiva ao registrar um público de 72.792 torcedores, superando os números de partidas tradicionais de clubes de futebol locais e consolidando o recorde do estádio no ano.
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