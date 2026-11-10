O Buffalo Bills venceu o Minnesota Vikings por 23 a 6 na segunda-feira (09/11/2026), no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis. A partida, válida pela Semana 9 da temporada 2026 da NFL, foi marcada por uma grande diferença no tempo de posse de bola e nas jardas totais a favor dos visitantes.
Construção do placar
O Bills abriu o placar no 1º quarto. Faltando 1:57, Tyler Bass acertou um field goal de 39 jardas. No 2º quarto, o Vikings empatou com um field goal de 43 jardas de Will Reichard, faltando 4:02. Pouco depois, faltando 0:44, Josh Allen lançou um passe de 25 jardas para Keleki Latu anotar um touchdown, seguido pelo ponto extra de Bass. Antes do intervalo, faltando 0:05, Reichard converteu outro field goal, desta vez de 53 jardas, deixando o placar em 10 a 6 para o Buffalo.
Na volta do intervalo, no 3º quarto, Bass ampliou para os visitantes com um field goal de 25 jardas, faltando 6:03. No 4º quarto, o Bills consolidou a vitória. Faltando 6:17, James Cook correu 5 jardas para um touchdown, com o ponto extra convertido por Bass. Mais tarde, faltando 4:40, Bass acertou um field goal de 52 jardas, fechando o placar.
Domínio nas estatísticas e líderes
Os números do jogo mostram o controle do Buffalo Bills, que teve 42:32 de posse de bola contra apenas 17:28 do Minnesota Vikings. O time visitante também liderou em jardas totais (339 a 178), primeiras descidas (22 a 9) e jogadas (79 a 46). A defesa do Bills forçou três turnovers, incluindo interceptações de Terrel Bernard e Dorian Williams sobre o quarterback Carson Wentz, que terminou com 8 passes completos em 25 tentativas para 81 jardas. Max Brosmer também atuou pelo Vikings, completando 6 de 7 passes para 58 jardas.
Pelo lado do Bills, Josh Allen completou 21 de 31 passes para 234 jardas, um touchdown e uma interceptação, feita por Byron Murphy Jr. O jogo terrestre foi liderado por James Cook, com 31 corridas para 107 jardas e um touchdown. Khalil Shakir foi o principal recebedor da equipe, com 4 recepções para 58 jardas. No Vikings, Jordan Mason correu 6 vezes para 35 jardas, e Justin Jefferson teve 3 recepções para 58 jardas. Na defesa, Blake Cashman liderou o Minnesota com 12 tackles, enquanto a equipe conseguiu 4 sacks sobre Allen.
O confronto evidenciou a eficiência do Buffalo Bills em manter a bola e limitar as ações ofensivas do Minnesota Vikings, garantindo o resultado positivo fora de casa.