O Houston Texans venceu o Los Angeles Chargers por 44 a 22 neste domingo (08/11), no SoFi Stadium, em Inglewood, em partida válida pela semana 9 da temporada 2026. O destaque do confronto foi o quarterback C.J. Stroud, que comandou o ataque visitante com cinco passes para touchdown.

Desenrolar do placar

O Texans abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:16, C.J. Stroud lançou um passe de 17 jardas para o touchdown de Xavier Hutchinson, com ponto extra convertido por Ka’imi Fairbairn. Faltando 6:14, o Chargers descontou com um field goal de 52 jardas de Cameron Dicker. Pouco depois, faltando 3:12, Fairbairn acertou um field goal de 56 jardas.

No 2º quarto, o time da casa encostou no placar com mais dois field goals de Dicker, um de 33 jardas faltando 8:13 e outro de 43 jardas faltando 5:11. A resposta do Texans foi rápida: faltando 4:28, Stroud conectou um passe de 63 jardas para o touchdown de Nathaniel Dell. Faltando 0:31, Stroud encontrou Kayshon Boutte para um touchdown de 12 jardas, ampliando a vantagem.

No 3º quarto, faltando 8:16, Nico Collins recebeu um passe de 13 jardas de Stroud para mais um touchdown do Texans.

O 4º quarto começou com nova pontuação do time visitante. Faltando 14:12, Boutte anotou seu segundo touchdown na partida após um passe de 63 jardas de Stroud. O Chargers respondeu faltando 12:47, quando Justin Herbert lançou 58 jardas para o touchdown de Quentin Johnston, mas a conversão de dois pontos falhou. Faltando 8:50, Fairbairn converteu um field goal de 31 jardas. Faltando 4:19, DJ Uiagalelei lançou 15 jardas para o touchdown de Derius Davis a favor do Chargers. O placar foi fechado faltando 2:20, com um field goal de 41 jardas de Fairbairn.

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Estatísticas e líderes

O Texans registrou 485 jardas totais contra 315 do Chargers, além de conseguir 22 primeiras descidas contra 14 do adversário. A defesa de Houston também se destacou ao aplicar oito sacks, enquanto a defesa de Los Angeles conseguiu apenas um.

C.J. Stroud terminou o jogo com 21 passes completos em 35 tentativas, somando 384 jardas, cinco touchdowns e uma interceptação. Seus principais alvos foram Kayshon Boutte, com quatro recepções para 125 jardas e dois touchdowns, e Nathaniel Dell, com quatro recepções para 105 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Jo’quavious Marks correu 18 vezes para 70 jardas.

Pelo Chargers, Justin Herbert completou 13 de 23 passes para 193 jardas, um touchdown e uma interceptação, sofrendo oito sacks que resultaram em 40 jardas perdidas. Omarion Hampton liderou as corridas com 60 jardas em 13 tentativas. Na defesa, Daiyan Henley registrou 10 tackles e uma interceptação.

O jogo mostrou a eficiência do ataque aéreo do Texans, que produziu 381 jardas de passe, aliada a uma forte pressão defensiva que limitou as ações do quarterback adversário com oito sacks.

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NFL 2026 Classificação da AFC Oeste Classificação da AFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Denver Broncos 6 2 0 75,0 172 165 +7 4-0 2-2 2-1 3-1 V4 2 Kansas City Chiefs 5 2 0 71,4 167 131 +36 3-0 2-2 3-1 5-1 D2 3 Las Vegas Raiders 4 4 0 50,0 221 230 -9 1-3 3-1 1-1 3-3 V1 4 Los Angeles Chargers 0 7 0 0,0 99 175 -76 0-3 0-4 0-3 0-4 D7 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →