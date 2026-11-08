O New Orleans Saints venceu o Cleveland Browns por 23 a 22 na prorrogação, em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado neste domingo, 8, no Caesars Superdome, em New Orleans. A vitória dos mandantes foi confirmada após os visitantes falharem em uma conversão de dois pontos no minuto final do tempo extra.

Equilíbrio e decisão na prorrogação

O jogo começou com as defesas levando a melhor. No 1º quarto, faltando 7:20, o Saints abriu o placar com um field goal de 30 jardas de Charlie Smyth. O Browns empatou no 2º quarto, faltando 10:30, com um chute de 41 jardas de Andre Szmyt. No 3º quarto, as equipes trocaram field goals: Szmyt acertou de 30 jardas faltando 9:01, e Smyth respondeu de 27 jardas faltando 2:26.

O 4º quarto concentrou as emoções. Faltando 5:38, Smyth colocou o Saints na frente com um field goal de 48 jardas. Logo depois, faltando 5:21, o Browns anotou o primeiro touchdown do jogo em um passe de 64 jardas de Shedeur Sanders para Kevin Concepcion.

O Saints retomou a liderança faltando 0:58, com uma corrida de 2 jardas de Audric Estime para touchdown. Com apenas 8 segundos no relógio, Szmyt converteu um field goal de 51 jardas, forçando a prorrogação com o placar em 16 a 16.

No tempo extra, faltando 4:17, Tyler Shough conectou um passe de 15 jardas para Juwan Johnson anotar o touchdown do Saints. O Browns respondeu na prorrogação, faltando 1:00, com um passe de 39 jardas de Sanders para Harold Fannin Jr., mas a tentativa de conversão de dois pontos falhou, encerrando a partida.

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Estatísticas e líderes

O Saints produziu 396 jardas totais contra 355 do Browns, com vantagem também nas primeiras descidas (21 a 15) e no jogo terrestre (160 a 95 jardas de corrida). O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 34:51 para New Orleans e 34:09 para Cleveland.

Ambas as defesas conseguiram 5 sacks na partida. O Saints cometeu 2 turnovers, enquanto o Browns não sofreu nenhum, mas a equipe de Cleveland foi mais penalizada (10 faltas para 58 jardas contra 4 faltas para 25 jardas).

Pelo Saints, o quarterback Tyler Shough completou 21 de 35 passes para 265 jardas e um touchdown. O recebedor Chris Olave foi o principal alvo, com 7 recepções e 98 jardas.

No jogo terrestre, Audric Estime correu para 72 jardas e um touchdown em 15 tentativas. Na defesa, Kaden Elliss liderou com 11 tackles e um sack. Pelo Browns, Shedeur Sanders completou 16 de 27 passes para 247 jardas e um touchdown.

Denzel Boston somou 90 jardas em 5 recepções, e Carson Schwesinger se destacou na defesa com 15 tackles e 2 sacks.

A partida mostrou um duelo parelho, refletido no empate no tempo normal e na diferença mínima nas jardas por jogada (5.5 a 5.1 para o Saints), sendo decidida apenas na última tentativa de conversão da prorrogação.

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NFL 2026 Classificação da NFC Sul Classificação da NFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Tampa Bay Buccaneers desempate: confronto direto 3 5 0 37,5 178 151 +27 1-4 2-1 2-0 3-2 V2 2 Carolina Panthers desempate: campanha na divisão 3 4 0 42,9 178 193 -15 1-2 2-2 1-1 3-3 D2 3 New Orleans Saints 2 5 0 28,6 162 194 -32 0-4 2-1 0-1 1-3 D1 4 Atlanta Falcons 3 5 0 37,5 171 189 -18 1-3 2-2 1-2 3-3 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →