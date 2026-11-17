O Los Angeles Chargers venceu o Baltimore Ravens por 23 a 20 na segunda-feira, 16/11/2026, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. Apoiado em uma grande diferença nas jardas de corrida (160 contra 16), o time visitante conseguiu manter a vantagem no placar durante a maior parte do confronto e garantiu o resultado positivo.
Início forte e vantagem no placar
O Chargers abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:39, o quarterback Justin Herbert correu 22 jardas para o touchdown, seguido pelo ponto extra de Cameron Dicker. Faltando 2:03, Dicker acertou um field goal de 38 jardas, deixando o placar em 10 a 0.
No 2º quarto, o Ravens respondeu. Faltando 12:33, Derrick Henry anotou um touchdown em uma corrida de 2 jardas, com ponto extra convertido por Riley Patterson. Faltando 1:56, Omarion Hampton ampliou para o Los Angeles com um touchdown terrestre de 1 jarda e o chute extra de Dicker. Com o cronômetro zerado (faltando 0:00), Patterson converteu um field goal de 26 jardas, levando o jogo para o intervalo em 17 a 10 para o Chargers.
Troca de field goals e reta final
O 3º quarto foi marcado pelos chutes. Faltando 9:03, Dicker fez um field goal de 34 jardas para o Chargers. Faltando 3:36, Patterson descontou para o Baltimore com um field goal de 36 jardas, alterando o marcador para 20 a 13.
No 4º quarto, faltando 14:56, Dicker acertou mais um field goal, desta vez de 35 jardas. O Ravens encostou novamente faltando 10:23, quando Henry correu 1 jarda para o seu segundo touchdown na partida, seguido pelo ponto extra de Patterson, fechando o placar em 23 a 20.
Números e destaques individuais
Apesar da derrota, o Baltimore Ravens produziu mais jardas totais (347 a 287) e teve vantagem no jogo aéreo, com 331 jardas de passe contra 127 do adversário. No entanto, o Los Angeles Chargers dominou o jogo terrestre, registrando 160 jardas de corrida em 34 tentativas, enquanto o Ravens somou apenas 16 jardas em 15 corridas. O time da casa também sofreu com os turnovers, cometendo dois na partida, incluindo uma interceptação, enquanto o Chargers não cometeu nenhum.
Pelo Chargers, Justin Herbert completou 12 de 18 passes para 129 jardas e correu para 51 jardas e um touchdown. O running back Omarion Hampton liderou as corridas com 105 jardas em 22 tentativas e um touchdown. O principal recebedor foi Tre Harris, com 86 jardas em 5 recepções. Na defesa, Daiyan Henley conseguiu 11 tackles e Del’Shawn Phillips registrou 9 tackles e uma interceptação.
Do lado do Ravens, o quarterback Jacoby Brissett completou 33 de 49 passes para 340 jardas e sofreu uma interceptação. Derrick Henry teve 10 corridas para 10 jardas, mas anotou dois touchdowns. Mark Andrews foi o destaque recebendo passes, com 8 recepções para 82 jardas, seguido por Zay Flowers, com 74 jardas em 6 recepções. Defensivamente, Kyle Hamilton liderou com 10 tackles.
O confronto mostrou que a eficiência no jogo terrestre e a proteção da posse de bola foram determinantes para garantir a vitória do Los Angeles Chargers, superando o maior volume de jardas aéreas do Baltimore Ravens.