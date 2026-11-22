O Dallas Cowboys venceu o Tennessee Titans por 51 a 30 neste domingo, 22, no AT&T Stadium, em Arlington. O grande destaque da partida foi o quarterback Dak Prescott, que comandou o ataque do time mandante com quatro passes para touchdown.

Chuva de pontos

O Cowboys abriu o placar no 1º quarto. Faltando 8:23, Javonte Williams anotou um touchdown em corrida de uma jarda, mas a conversão de dois pontos falhou. Faltando 4:56, o Titans descontou com um field goal de 38 jardas de Joey Slye. Pouco depois, faltando 1:35, KaVontae Turpin correu 22 jardas para marcar mais um touchdown para o time da casa, seguido pelo ponto extra de Brandon Aubrey.

No 2º quarto, faltando 12:59, Dak Prescott encontrou CeeDee Lamb para um touchdown de 8 jardas. Faltando 10:34, Slye acertou um field goal de 48 jardas para o Titans. Faltando 4:08, Prescott lançou para George Pickens anotar um touchdown de 10 jardas. Com o cronômetro zerado (faltando 0:00), Slye converteu seu terceiro field goal, desta vez de 28 jardas.

O ritmo ofensivo continuou no 3º quarto. Faltando 13:08, Cameron Ward marcou um touchdown terrestre de uma jarda para o Titans. Faltando 8:58, Prescott conectou um passe de 11 jardas para touchdown de Javonte Williams. O Titans respondeu rápido, faltando 7:19, com um passe de 59 jardas de Ward para Carnell Tate anotar o touchdown. Faltando 4:17, o próprio Prescott correu duas jardas para a end zone.

No 4º quarto, faltando 11:33, Aubrey ampliou para o Cowboys com um field goal de 49 jardas. Faltando 4:59, Prescott lançou seu quarto touchdown no jogo, um passe de duas jardas para Brevyn Spann-Ford. Faltando 0:31, Ward passou para Calvin Ridley anotar um touchdown de 12 jardas, fechando o placar.

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Números e destaques

As estatísticas mostram a superioridade do Cowboys, que somou 480 jardas totais contra 346 do Titans, além de registrar 33 primeiras descidas contra 24 do adversário. O time de Dallas também foi perfeito na red zone, convertendo as seis oportunidades que teve. A defesa do Cowboys contribuiu com cinco sacks, enquanto o Titans não conseguiu derrubar o quarterback adversário nenhuma vez.

Dak Prescott liderou o ataque do Cowboys completando 28 de 33 passes para 325 jardas e quatro touchdowns. Seus principais alvos foram CeeDee Lamb, com 11 recepções para 132 jardas e um touchdown, e George Pickens, com sete recepções para 102 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Javonte Williams correu 18 vezes para 67 jardas e um touchdown. Na defesa, Justin Barron liderou com nove tackles.

Pelo Titans, Cameron Ward completou 21 de 30 passes para 248 jardas e dois touchdowns, sofrendo cinco sacks. Tony Pollard foi o destaque terrestre com 110 jardas em 21 corridas. Chimere Dike liderou em recepções com seis para 69 jardas, seguido por Calvin Ridley, com cinco recepções, 68 jardas e um touchdown. Joshua Williams foi o principal defensor da equipe com 11 tackles.

A partida evidenciou um ataque do Dallas Cowboys altamente eficiente, capaz de pontuar em todos os quartos e controlar a posse de bola por 32:54, garantindo uma vitória expressiva sem cometer turnovers.

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NFL 2026 Classificação da NFC Leste Classificação da NFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 New York Giants 5 3 1 61,1 203 196 +7 3-2 2-1-1 2-1-1 3-3-1 D1 2 Dallas Cowboys 4 6 0 40,0 286 282 +4 1-4 3-2 2-1 2-5 D1 3 Washington Commanders 3 5 1 38,9 196 223 -27 2-2-1 1-3 2-2-1 3-4-1 V1 4 Philadelphia Eagles 2 7 0 22,2 148 221 -73 1-4 1-3 1-3 1-6 D7 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →