O Carolina Panthers venceu o Baltimore Ravens por 35 a 33 neste domingo, 22, no Bank of America Stadium, em Charlotte. A partida foi marcada por várias trocas de liderança no placar e decidida nos minutos finais com um field goal.

Início forte do Ravens e trocas de liderança

O Ravens abriu o placar no 1º quarto. Faltando 12:22, Mike Green anotou um safety após um sack em Bryce Young, deixando o placar em 2 a 0. Faltando 11:21, Jacoby Brissett conectou um passe de 52 jardas para touchdown de Rashod Bateman, ampliando para 9 a 0 após o ponto extra.

Pouco depois, faltando 2:48, Riley Patterson acertou um field goal de 28 jardas, elevando para 12 a 0. O Panthers respondeu faltando 0:01, com um passe de 23 jardas de Young para touchdown de Mitchell Evans, diminuindo para 12 a 7.

No 2º quarto, faltando 10:01, Chuba Hubbard correu 18 jardas para touchdown, virando o jogo para 14 a 12. A resposta foi imediata: faltando 9:49, Devontez Walker anotou um touchdown em um retorno de kickoff de 86 jardas, recolocando o Ravens na frente por 19 a 14.

Faltando 5:06, Tetairoa McMillan recebeu passe de 7 jardas de Young para touchdown, e Hubbard garantiu a conversão de dois pontos, fazendo 22 a 19 para os mandantes.

O Ravens retomou a liderança faltando 2:22, com uma corrida de 19 jardas de Justice Hill para touchdown, indo para o intervalo vencendo por 26 a 22.

Decisão no fim

O Panthers voltou a liderar no 3º quarto. Faltando 11:01, Hubbard anotou seu segundo touchdown em uma corrida de 1 jarda, fazendo 29 a 26. Faltando 0:31, Ryan Fitzgerald converteu um field goal de 33 jardas, ampliando a vantagem para 32 a 26.

No 4º quarto, faltando 6:32, Derrick Henry correu 15 jardas para touchdown, e o ponto extra recolocou o Ravens na frente por 33 a 32. No entanto, faltando 1:44, Fitzgerald acertou um field goal de 37 jardas, garantindo a vitória do Panthers por 35 a 33.

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Números e destaques

O Ravens produziu mais jardas totais (421 contra 378), mas cometeu 4 turnovers, enquanto o Panthers teve apenas 1. Pelo time da casa, Bryce Young completou 22 de 30 passes para 254 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Chuba Hubbard liderou o jogo terrestre com 120 jardas em 27 corridas e dois touchdowns. Tetairoa McMillan foi o principal recebedor com 71 jardas em 6 recepções. Na defesa, Tyrel Dodson conseguiu 8 tackles e uma interceptação.

Pelo Ravens, Jacoby Brissett acertou 24 de 37 passes para 276 jardas, um touchdown e uma interceptação. Derrick Henry correu para 94 jardas em 13 tentativas, e Zay Flowers somou 97 jardas em 8 recepções. Trenton Simpson liderou a defesa com 10 tackles.

O confronto mostrou um ataque do Ravens capaz de gerar muitas jardas, mas a proteção da posse de bola e a precisão nos momentos finais deram a vitória ao Panthers.

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NFL 2026 Classificação da NFC Sul Classificação da NFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Carolina Panthers 4 5 0 44,4 219 236 -17 1-3 3-2 2-1 4-3 V1 2 Tampa Bay Buccaneers desempate: confronto direto 3 6 0 33,3 202 178 +24 1-4 2-2 2-0 3-3 D1 3 Atlanta Falcons desempate: confronto direto 3 7 0 30,0 201 258 -57 1-5 2-2 1-2 3-3 D3 4 New Orleans Saints 3 6 0 33,3 202 236 -34 1-5 2-1 0-2 1-4 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →