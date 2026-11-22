O Philadelphia Eagles venceu o Pittsburgh Steelers por 19 a 16 no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, neste domingo, 22, em partida válida pela semana 11 da temporada 2026 dfa NFL. A equipe mandante construiu a vantagem cedo e contou com a precisão do kicker Jake Elliott para garantir o resultado positivo.
Vantagem inicial do Eagles
O Eagles abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:01, Jake Elliott acertou um field goal de 41 jardas. Faltando 2:57, Elliott converteu outro field goal, desta vez de 29 jardas. Pouco depois, faltando 0:35, Saquon Barkley anotou um touchdown em uma corrida de 38 jardas, seguido pelo ponto extra convertido por Elliott.
O Steelers conseguiu os primeiros pontos no 2º quarto. Faltando 1:01, Chris Boswell acertou um field goal de 25 jardas, levando o jogo para o intervalo.
Duelo de field goals e reação final
No 3º quarto, o time visitante diminuiu a diferença. Faltando 13:55, Boswell marcou um field goal de 40 jardas. O Eagles respondeu faltando 8:33 com um field goal de 53 jardas de Elliott. Faltando 4:48, Boswell acertou mais um field goal, agora de 52 jardas.
No 4º quarto, faltando 4:19, Elliott converteu seu quarto field goal no jogo, de 55 jardas. O Steelers conseguiu seu primeiro touchdown faltando 1:21, quando Aaron Rodgers lançou um passe de 20 jardas para Max Hurleman, com Boswell convertendo o ponto extra, mas o placar não foi mais alterado.
Estatísticas e líderes
Apesar da derrota, o Steelers liderou em jardas totais (255 contra 214), primeiras descidas (17 contra 11) e tempo de posse de bola (35:30 contra 24:30). A defesa do Eagles, no entanto, conseguiu 5 sacks, enquanto a do Steelers registrou 3. As equipes tiveram poucas conversões de 3ª descida, com 5-17 para o time visitante e 4-13 para o mandante.
Pelo Eagles, o quarterback Joe Milton III completou 11 de 21 passes para 141 jardas. No jogo terrestre, Saquon Barkley correu 17 vezes para 75 jardas e um touchdown. Entre os recebedores, Darius Cooper teve 4 recepções para 59 jardas e DeVonta Smith somou 5 recepções para 41 jardas. Na defesa, Jeremiah Trotter Jr. liderou com 13 tackles.
Pelo Steelers, Aaron Rodgers completou 30 de 44 passes para 227 jardas e um touchdown, sofrendo 5 sacks que resultaram em 45 jardas perdidas. Max Hurleman foi o principal recebedor com 6 recepções para 61 jardas e um touchdown, enquanto Roman Wilson teve 3 recepções para 43 jardas. No jogo terrestre, Jaylen Warren somou 28 jardas em 9 corridas. Na defesa, Jamel Dean e Daylen Everette registraram 6 tackles cada.
O confronto mostrou um Eagles eficiente no início e seguro nos chutes de longa distância, superando o maior volume de jogo e a posse de bola do Steelers.