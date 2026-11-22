O Philadelphia Eagles venceu o Pittsburgh Steelers por 19 a 16 no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, neste domingo, 22, em partida válida pela semana 11 da temporada 2026 dfa NFL. A equipe mandante construiu a vantagem cedo e contou com a precisão do kicker Jake Elliott para garantir o resultado positivo.

Vantagem inicial do Eagles

O Eagles abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:01, Jake Elliott acertou um field goal de 41 jardas. Faltando 2:57, Elliott converteu outro field goal, desta vez de 29 jardas. Pouco depois, faltando 0:35, Saquon Barkley anotou um touchdown em uma corrida de 38 jardas, seguido pelo ponto extra convertido por Elliott.

O Steelers conseguiu os primeiros pontos no 2º quarto. Faltando 1:01, Chris Boswell acertou um field goal de 25 jardas, levando o jogo para o intervalo.

Duelo de field goals e reação final

No 3º quarto, o time visitante diminuiu a diferença. Faltando 13:55, Boswell marcou um field goal de 40 jardas. O Eagles respondeu faltando 8:33 com um field goal de 53 jardas de Elliott. Faltando 4:48, Boswell acertou mais um field goal, agora de 52 jardas.

No 4º quarto, faltando 4:19, Elliott converteu seu quarto field goal no jogo, de 55 jardas. O Steelers conseguiu seu primeiro touchdown faltando 1:21, quando Aaron Rodgers lançou um passe de 20 jardas para Max Hurleman, com Boswell convertendo o ponto extra, mas o placar não foi mais alterado.

Estatísticas e líderes

Apesar da derrota, o Steelers liderou em jardas totais (255 contra 214), primeiras descidas (17 contra 11) e tempo de posse de bola (35:30 contra 24:30). A defesa do Eagles, no entanto, conseguiu 5 sacks, enquanto a do Steelers registrou 3. As equipes tiveram poucas conversões de 3ª descida, com 5-17 para o time visitante e 4-13 para o mandante.

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Pelo Eagles, o quarterback Joe Milton III completou 11 de 21 passes para 141 jardas. No jogo terrestre, Saquon Barkley correu 17 vezes para 75 jardas e um touchdown. Entre os recebedores, Darius Cooper teve 4 recepções para 59 jardas e DeVonta Smith somou 5 recepções para 41 jardas. Na defesa, Jeremiah Trotter Jr. liderou com 13 tackles.

Pelo Steelers, Aaron Rodgers completou 30 de 44 passes para 227 jardas e um touchdown, sofrendo 5 sacks que resultaram em 45 jardas perdidas. Max Hurleman foi o principal recebedor com 6 recepções para 61 jardas e um touchdown, enquanto Roman Wilson teve 3 recepções para 43 jardas. No jogo terrestre, Jaylen Warren somou 28 jardas em 9 corridas. Na defesa, Jamel Dean e Daylen Everette registraram 6 tackles cada.

O confronto mostrou um Eagles eficiente no início e seguro nos chutes de longa distância, superando o maior volume de jogo e a posse de bola do Steelers.

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NFL 2026 Classificação da NFC Leste Classificação da NFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 New York Giants 5 3 1 61,1 203 196 +7 3-2 2-1-1 2-1-1 3-3-1 D1 2 Dallas Cowboys 4 6 0 40,0 286 282 +4 1-4 3-2 2-1 2-5 D1 3 Washington Commanders 3 5 1 38,9 196 223 -27 2-2-1 1-3 2-2-1 3-4-1 V1 4 Philadelphia Eagles 2 7 0 22,2 148 221 -73 1-4 1-3 1-3 1-6 D7 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →