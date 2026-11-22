O Kansas City Chiefs venceu o Arizona Cardinals por 34 a 7 no Arrowhead Stadium, em Kansas City, neste domingo, 22. Comandado por Patrick Mahomes, que lançou para três touchdowns, o time da casa produziu 435 jardas totais contra apenas 205 do adversário, garantindo o controle da partida do início ao fim.
Início forte e vantagem no placar
O Chiefs abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:46, Patrick Mahomes conectou um passe de 8 jardas para o touchdown de Travis Kelce, seguido pelo ponto extra de Harrison Butker. Mais tarde, faltando 0:48, Emmett Johnson correu 3 jardas para ampliar a vantagem.
No 2º quarto, o Cardinals descontou faltando 9:48 com um passe de 2 jardas de Josh Johnson para Simi Fehoko, com o ponto extra convertido por Chad Ryland. A resposta do time da casa veio com Butker, que acertou um field goal de 40 jardas faltando 4:32.
Pouco depois, faltando 1:54, Mahomes encontrou Kelce novamente, desta vez em um passe de 22 jardas para touchdown. No estouro do cronômetro (0:00), Butker converteu outro field goal, agora de 44 jardas, deixando o placar em 27 a 7 no intervalo.
Números do jogo e fechamento
Após um 3º quarto sem pontuações, o Chiefs voltou a marcar no 4º quarto. Faltando 14:54, Mahomes lançou 18 jardas para o touchdown de Xavier Worthy, dando números finais ao confronto.
A diferença no placar refletiu-se nas estatísticas: a equipe mandante conseguiu 27 primeiras descidas contra 14 do Cardinals e acumulou 317 jardas de passe contra 130 dos visitantes. O time da casa também controlou a posse de bola por 32:26, enquanto o Cardinals ficou com 27:34.
Patrick Mahomes liderou o ataque do Chiefs completando 27 de 39 passes para 324 jardas e três touchdowns. No jogo terrestre, Emmett Johnson correu para 105 jardas em 23 tentativas. Travis Kelce foi o principal recebedor com seis recepções, 74 jardas e dois touchdowns.
Pelo Cardinals, Josh Johnson terminou com 18 passes completos em 31 tentativas, somando 155 jardas e um touchdown, além de sofrer três sacks. Trey McBride liderou as recepções da equipe com nove, totalizando 54 jardas.
A partida mostrou um ataque eficiente do Chiefs, que capitalizou em suas posses na red zone e limitou o avanço ofensivo do adversário.