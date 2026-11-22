O Buffalo Bills venceu o Miami Dolphins por 26 a 9 no Highmark Stadium, em Orchard Park, em partida disputada no domingo, 22, válida pela semana 11 da temporada 2026 da NFL. Apoiado por uma grande diferença de jardas totais (405 contra 185), o time mandante controlou as ações ofensivas e garantiu o triunfo.

Construção do placar

O Bills abriu o placar no 1º quarto. Faltando 11:04, Tyler Bass acertou um field goal de 43 jardas. Mais tarde, faltando 5:27, o chutador ampliou com outro field goal, desta vez de 54 jardas, deixando o placar em 6 a 0.

No 2º quarto, faltando 13:23, Josh Allen conectou um passe de 4 jardas para o touchdown do recebedor DJ Moore, seguido pelo ponto extra de Bass. Faltando 9:44, o Dolphins descontou com um field goal de 52 jardas de Daniel Carlson. O Bills voltou a pontuar faltando 3:48, quando o running back James Cook correu 1 jarda para o touchdown, com Bass convertendo o ponto extra. Faltando 1:14, Carlson acertou mais um field goal de 52 jardas para os visitantes, levando o jogo para o intervalo em 20 a 6.

No 3º quarto, faltando 11:42, Carlson marcou os únicos pontos do período com um field goal de 27 jardas para o Miami.

No 4º quarto, faltando 14:56, Bass converteu um field goal de 40 jardas para o Buffalo. Faltando 1:57, o chutador fechou o placar com um field goal de 28 jardas, definindo a vitória por 26 a 9.

Números e destaques individuais

O domínio do Bills ficou evidente nas estatísticas. A equipe registrou 25 primeiras descidas contra apenas 10 do Dolphins, além de liderar o tempo de posse de bola com 36:45 contra 23:15. O Buffalo somou 310 jardas de passe e 95 jardas de corrida, enquanto o Miami teve 86 jardas de passe e 99 jardas de corrida.

Pelo Bills, o quarterback Josh Allen completou 27 de 45 passes para 304 jardas, um touchdown e duas interceptações. O recebedor Khalil Shakir foi o principal alvo em jardas, com 5 recepções para 101 jardas, enquanto DJ Moore somou 8 recepções para 91 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, James Cook teve 22 corridas para 89 jardas e um touchdown. A defesa contou com uma interceptação de Damar Hamlin.

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Do lado do Dolphins, o quarterback Kyle McCord completou 12 de 33 passes para 102 jardas e uma interceptação. Ollie Gordon liderou as corridas com 11 tentativas para 69 jardas. Na defesa, Jacob Rodriguez e Zayne Anderson se destacaram com 13 e 12 tackles, respectivamente, e ambos conseguiram uma interceptação cada.

O confronto evidenciou a capacidade do Buffalo Bills de mover a bola de forma consistente e controlar o relógio, limitando as oportunidades ofensivas do Miami Dolphins ao longo dos quatro períodos.

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