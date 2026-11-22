O Detroit Lions venceu o Tampa Bay Buccaneers por 31 a 21 neste domingo, 22, no Ford Field, em Detroit. A partida, válida pela semana 11 da temporada 2026 da NFL, foi decidida com dois touchdowns terrestres do running back Jahmyr Gibbs na reta final do jogo.
Início equilibrado e vantagem do Lions
Após um primeiro quarto sem pontuações, o Lions abriu o placar no 2º quarto. Faltando 10:37, o quarterback Jared Goff conectou um passe de 14 jardas para o touchdown do recebedor Amon-Ra St. Brown, seguido pelo ponto extra de Jake Bates. Faltando 1:48, Bates ampliou a vantagem com um field goal de 56 jardas.
O Buccaneers respondeu faltando 0:04, quando Baker Mayfield encontrou Ted Hurst para um touchdown de 23 jardas, com Chase McLaughlin convertendo o ponto extra.
Troca de pontuações e decisão
No 3º quarto, faltando 9:01, Goff lançou para Jameson Williams anotar um touchdown de 57 jardas, com mais um ponto extra de Bates. O Buccaneers encostou novamente faltando 2:41, com uma corrida de 1 jarda de Bucky Irving para o touchdown e o chute extra de McLaughlin.
No 4º quarto, o Lions confirmou a vitória. Faltando 5:24, Gibbs marcou um touchdown terrestre de 1 jarda. Pouco depois, faltando 1:55, o running back correu 4 jardas para mais um touchdown. O Buccaneers ainda descontou faltando 0:08 com um passe de 4 jardas de Mayfield para Hurst, seguido do ponto extra, mas não havia mais tempo para a reação.
Números e destaques da partida
O Lions produziu 386 jardas totais contra 274 do Buccaneers, com uma média de 6.7 jardas por jogada contra 4.2 dos visitantes. Jared Goff liderou o ataque aéreo de Detroit com 20 passes completos em 28 tentativas, somando 279 jardas e dois touchdowns.
No jogo terrestre, Jahmyr Gibbs correu 23 vezes para 98 jardas e dois touchdowns. Jameson Williams foi o principal recebedor com 93 jardas em quatro recepções. Na defesa, Rock Ya-Sin registrou 10 tackles e a equipe conseguiu quatro sacks sobre o quarterback adversário.
Pelo Buccaneers, Baker Mayfield completou 20 de 33 passes para 187 jardas e dois touchdowns, sofrendo quatro sacks. Bucky Irving liderou as corridas com 68 jardas em 18 tentativas, enquanto Ted Hurst somou 56 jardas e dois touchdowns em cinco recepções. Josiah Trotter destacou-se na defesa com 14 tackles.
O confronto mostrou um ataque eficiente do Lions, que aproveitou perfeitamente a red zone com três conversões em três tentativas e superou o adversário em jardas totais para assegurar o resultado positivo em casa.