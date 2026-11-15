O Detroit Lions venceu o New England Patriots por 35 a 10 neste domingo, 15, em partida disputada no FC Bayern Munich Stadium, em Munique. Com um claro domínio ofensivo, evidenciado pela diferença de 494 a 151 em jardas totais, o Lions contou com grandes atuações do quarterback Jared Goff e do running back Jahmyr Gibbs para garantir o triunfo em campo neutro.

Construção do placar

O Patriots abriu o placar no 1º quarto. Faltando 9:12, Andres Borregales acertou um field goal de 33 jardas. A resposta do Lions veio rápido: faltando 6:13, Jared Goff conectou um passe de 56 jardas para touchdown de Amon-Ra St. Brown, seguido pelo ponto extra de Jake Bates.

No 2º quarto, o ataque de Detroit ampliou a vantagem. Faltando 12:57, Goff encontrou Isaac TeSlaa para um touchdown de 12 jardas. Mais tarde, faltando 2:06, Jahmyr Gibbs correu 5 jardas para anotar mais um touchdown, deixando o placar em 21 a 3 antes do intervalo.

A equipe de Detroit manteve o ritmo no 3º quarto. Faltando 8:16, Goff lançou seu terceiro passe para touchdown no jogo, desta vez de 28 jardas, novamente para Amon-Ra St. Brown.

No 4º quarto, o Patriots conseguiu chegar à end zone. Faltando 12:40, Tommy DeVito passou para Lan Larison anotar um touchdown de 10 jardas, com ponto extra convertido por Borregales. Contudo, faltando 8:56, Gibbs correu 28 jardas para o seu segundo touchdown terrestre da partida, dando números finais ao confronto.

Números e destaques

A superioridade do Lions ficou clara nas estatísticas: foram 22 primeiras descidas contra apenas 12 do Patriots, além de 32:57 de tempo de posse de bola contra 27:03 do adversário. A defesa de Detroit também se destacou, registrando 5 sacks na partida, enquanto cedeu apenas 2.

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Individualmente, Jared Goff liderou o Lions com 20 passes completos em 31 tentativas, somando 303 jardas, três touchdowns e duas interceptações. Jahmyr Gibbs teve uma atuação de destaque tanto no jogo terrestre, com 153 jardas e dois touchdowns em 22 corridas, quanto no aéreo, liderando o time em recepções com sete para 99 jardas. Amon-Ra St. Brown contribuiu com quatro recepções, 98 jardas e dois touchdowns. Na defesa, Roger McCreary conseguiu uma interceptação.

Pelo lado do Patriots, o quarterback Tommy DeVito completou 12 de 24 passes para 81 jardas, um touchdown e uma interceptação, sofrendo quatro sacks. Corey Kiner foi o principal corredor com 25 jardas em 10 tentativas, e Mack Hollins liderou os recebedores com cinco recepções para 48 jardas. Defensivamente, Kevin Byard e Christian Elliss registraram 10 tackles cada, com Byard e Christian Gonzalez conseguindo uma interceptação cada sobre Goff.

O confronto na Alemanha mostrou um ataque do Lions altamente produtivo e capaz de explorar tanto o jogo aéreo quanto o terrestre, enquanto o Patriots enfrentou grandes dificuldades para mover a bola e proteger seu quarterback.

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NFL 2026 Classificação da NFC Norte Classificação da NFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Detroit Lions desempate: campanha na divisão 6 2 0 75,0 222 189 +33 4-0 2-2 2-0 4-1 V4 2 Chicago Bears 7 2 0 77,8 241 184 +57 4-1 3-1 0-2 5-2 V4 3 Minnesota Vikings 6 2 0 75,0 146 116 +30 3-1 3-1 2-1 4-1 D2 4 Green Bay Packers 6 3 0 66,7 216 191 +25 3-1 3-2 1-2 4-3 V2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →