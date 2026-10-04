O Dallas Cowboys venceu o Houston Texans por 34 a 30 neste domingo, 4, no Reliant Stadium, em Houston, em partida válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi marcado pelo equilíbrio nas jardas totais e decidido no minuto final com um passe para a end zone.

O jogo e as pontuações

O Houston Texans abriu o placar no 1º quarto, faltando 10:01, com um touchdown em passe de C.J. Stroud para Nico Collins, seguido do ponto extra de Ka’imi Fairbairn. O Dallas Cowboys descontou faltando 5:10 com um field goal de 39 jardas de Brandon Aubrey. Faltando 1:49, Fairbairn acertou um field goal de 51 jardas, deixando o placar em 10 a 3 para os mandantes.

No 2º quarto, faltando 12:30, Aubrey converteu um field goal de 50 jardas para os Cowboys. Os Texans responderam com mais dois field goals de Fairbairn, um de 39 jardas faltando 2:05 e outro de 54 jardas com o cronômetro zerado (faltando 0:00), levando o jogo para o intervalo em 16 a 6.

A reação do Dallas Cowboys começou no 3º quarto, faltando 12:55, com um touchdown terrestre de 8 jardas de Javonte Williams e ponto extra de Aubrey. Os Texans ampliaram faltando 10:50 com mais uma conexão entre Stroud e Collins, desta vez para um touchdown de 22 jardas. Faltando 6:49, Williams correu 1 jarda para anotar seu segundo touchdown no jogo, diminuindo a diferença para 23 a 20.

No 4º quarto, faltando 11:17, os Cowboys assumiram a liderança com o terceiro touchdown terrestre de Williams, em corrida de 2 jardas. O Houston Texans retomou a frente faltando 2:23, quando Jo’quavious Marks anotou um touchdown em corrida de 6 jardas. A virada definitiva do Dallas Cowboys veio faltando 0:40, com um passe de 12 jardas de Dak Prescott para touchdown de CeeDee Lamb, fechando o placar em 34 a 30 após o ponto extra.

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Estatísticas e destaques

As equipes tiveram números próximos na produção ofensiva, com o Dallas Cowboys somando 399 jardas totais contra 397 do Houston Texans. Os visitantes tiveram vantagem nas primeiras descidas (28 a 16) e no tempo de posse de bola (33:27 contra 26:33). Nenhuma das equipes cometeu turnovers na partida.

Pelo Dallas Cowboys, o quarterback Dak Prescott completou 32 de 45 passes para 335 jardas e um touchdown. O jogo terrestre foi liderado por Javonte Williams, com 62 jardas em 19 corridas e três touchdowns. O principal recebedor foi CeeDee Lamb, com 17 recepções para 189 jardas e um touchdown. Na defesa, Malik Hooker e Caleb Downs registraram 7 tackles cada.

No Houston Texans, C.J. Stroud acertou 21 de 31 passes para 347 jardas e dois touchdowns. Nico Collins foi o destaque recebendo passes, com 118 jardas em 7 recepções e dois touchdowns. O jogo terrestre teve David Montgomery com 24 jardas em 10 tentativas. Defensivamente, Jake Hansen liderou com 12 tackles e um sack.

A partida mostrou um duelo parelho em jardas conquistadas, com o Dallas Cowboys aproveitando sua última posse de bola para garantir a vitória fora de casa.

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NFL 2026 Classificação da AFC Sul Classificação da AFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Jacksonville Jaguars 2 1 0 66,7 82 36 +46 2-0 0-1 0-0 2-1 V1 2 Indianapolis Colts 1 2 0 33,3 72 91 -19 1-1 0-1 1-0 1-2 V1 3 Tennessee Titans desempate: ranking de pontos na conferência 0 3 0 0,0 37 59 -22 0-2 0-1 0-0 0-1 D3 4 Houston Texans 0 3 0 0,0 54 75 -21 0-2 0-1 0-1 0-3 D3 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →