O Arizona Cardinals venceu o Dallas Cowboys por 33 a 30 na prorrogação, em partida disputada neste domingo (01/11/2026), às 15h00 (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, pela semana 8 da temporada 2026. O time visitante anotou 20 pontos no último quarto para forçar o tempo extra e garantir a vitória.
A construção do placar
O Dallas Cowboys abriu o placar no 1º quarto, faltando 2:33, com um touchdown de Javonte Williams. No 2º quarto, faltando 5:16, a vantagem aumentou após Ryan Flournoy receber um passe para touchdown de Dak Prescott. O Arizona Cardinals descontou faltando 1:13 com um field goal de 37 jardas de Chad Ryland, levando o jogo para o intervalo em 14 a 3.
No 3º quarto, faltando 6:37, Brandon Aubrey acertou um field goal de 31 jardas para os Cowboys. Os Cardinals responderam faltando 0:57 com um touchdown terrestre de 63 jardas de Tyler Allgeier. O 4º quarto começou com um touchdown corrido de Dak Prescott para o time da casa, faltando 14:20. A partir daí, Gardner Minshew liderou a reação do Arizona: faltando 10:47, conectou um passe para touchdown de Tyler Allgeier. Aubrey marcou outro field goal para Dallas faltando 3:54, mas Minshew encontrou Trey McBride para um touchdown faltando 2:11.
Faltando 1:09 no 4º quarto, Aubrey converteu um field goal de 41 jardas, deixando o placar em 30 a 24 para os Cowboys. Com apenas 0:06 no relógio, Minshew lançou para o touchdown de Michael Wilson. O ponto extra de Ryland falhou, empatando o jogo em 30 a 30. Na prorrogação, faltando 2:53, Chad Ryland acertou o field goal de 42 jardas que definiu o placar final de 33 a 30.
Estatísticas e líderes
O Arizona Cardinals produziu 467 jardas totais contra 261 do Dallas Cowboys, conseguindo 24 primeiras descidas contra 19 do adversário. O time visitante dividiu seus passes: Gardner Minshew completou 17 de 23 passes para 188 jardas e três touchdowns, enquanto Jacoby Brissett acertou 10 de 23 passes para 119 jardas e sofreu uma interceptação. Pelo lado de Dallas, Dak Prescott terminou com 19 passes completos em 29 tentativas, somando 195 jardas e um touchdown.
No jogo terrestre, Tyler Allgeier liderou os Cardinals com 147 jardas em 11 corridas e um touchdown. Pelos Cowboys, Javonte Williams correu 24 vezes para 56 jardas. Entre os recebedores, Michael Wilson foi o destaque do Arizona com oito recepções, 111 jardas e um touchdown. CeeDee Lamb liderou Dallas com sete recepções e 58 jardas.
Na defesa, Jack Gibbens registrou 11 tackles para os Cardinals. Pelos Cowboys, Shemar James conseguiu nove tackles e uma interceptação. A defesa de Dallas aplicou cinco sacks, enquanto a de Arizona conseguiu quatro.
A partida mostrou um volume ofensivo superior do Arizona Cardinals (467 jardas contra 261), que superou dois turnovers e uma desvantagem no placar para buscar o empate nos segundos finais e confirmar a vitória com um field goal na prorrogação.