O Dallas Cowboys venceu o Philadelphia Eagles por 38 a 21, no Lincoln Financial Field, em Philadelphia. O jogo, válido pela semana 7 da temporada 2026, aconteceu na segunda-feira (26/10), às 21h15 (horário de Brasília). O destaque da partida foi o quarterback Dak Prescott, que lançou para três touchdowns.

Alternância no placar

No 1º quarto, faltando 12:30, o Dallas Cowboys abriu o placar com um field goal de 55 jardas de Brandon Aubrey. O Philadelphia Eagles respondeu faltando 10:25 com um touchdown de Saquon Barkley em corrida de 8 jardas, seguido pelo ponto extra de Jake Elliott. Faltando 5:32, Dak Prescott conectou um passe de 9 jardas para touchdown de CeeDee Lamb, e Aubrey converteu o ponto extra. No 2º quarto, faltando 13:25, Dameon Pierce correu 5 jardas para anotar um touchdown para o Eagles. O Cowboys retomou a liderança faltando 5:37 com um passe de 21 jardas de Prescott para George Pickens. Faltando 0:00 para o intervalo, Aubrey acertou um field goal de 27 jardas.

Decisão no segundo tempo

No 3º quarto, faltando 5:44, Tanner McKee lançou 4 jardas para o touchdown de Makai Lemon, virando o jogo para o Eagles após o ponto extra. Faltando 1:30, Prescott encontrou Lamb novamente para um touchdown de 16 jardas e o próprio quarterback correu para a conversão de dois pontos. No 4º quarto, o Cowboys ampliou faltando 9:10 com um field goal de 24 jardas de Aubrey. Faltando 2:21, Javonte Williams correu 2 jardas para o touchdown final, definindo o placar.

Estatísticas e líderes

O Dallas Cowboys somou 416 jardas totais contra 321 do Philadelphia Eagles. O time visitante conseguiu 204 jardas de corrida e 212 de passe, enquanto os mandantes tiveram 121 jardas terrestres e 200 aéreas. O Cowboys não cometeu turnovers, enquanto o Eagles sofreu uma interceptação. A posse de bola foi de 30:39 para o Cowboys e 29:21 para o Eagles.

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Dak Prescott completou 15 de 27 passes para 212 jardas e três touchdowns. No jogo terrestre, Javonte Williams liderou o Cowboys com 155 jardas em 25 corridas e um touchdown. CeeDee Lamb recebeu cinco passes para 74 jardas e dois touchdowns. Pelo Eagles, Tanner McKee acertou 23 de 35 passes para 211 jardas, um touchdown e uma interceptação. Saquon Barkley correu sete vezes para 62 jardas e um touchdown, e Makai Lemon teve sete recepções para 67 jardas e um touchdown. Na defesa, DeMarvion Overshown conseguiu uma interceptação para o Cowboys, e Zack Baun liderou o Eagles com nove tackles.

A partida mostrou um ataque eficiente do Dallas Cowboys, que gerou mais jardas totais e primeiras descidas (25 a 23), garantindo a vitória como visitante.

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