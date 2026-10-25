O Detroit Lions venceu o Green Bay Packers por 20 a 17 neste domingo (25/10), no Ford Field, em Detroit, em partida válida pela semana 7 da temporada 2026 da NFL. O confronto, disputado às 17h25 (horário de Brasília), foi decidido na última jogada com um field goal do kicker Jake Bates.
O desenrolar do placar
O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 7:00, quando o quarterback Jared Goff conectou um passe de 16 jardas para o touchdown de Jameson Williams. O Packers respondeu ainda no mesmo período, faltando 0:58, com um passe de 14 jardas de Jordan Love para Tucker Kraft anotar o touchdown. No 2º quarto, faltando 12:36, Jake Bates acertou um field goal de 40 jardas, deixando o Lions na frente por 10 a 7 antes do intervalo.
Na volta para o 3º quarto, faltando 12:14, o Packers assumiu a liderança com um touchdown de Josh Jacobs após passe de 25 jardas de Love. A vantagem durou pouco, pois no 3º quarto, faltando 6:33, Goff encontrou Jameson Williams novamente, desta vez para 10 jardas, devolvendo a ponta ao time da casa por 17 a 14. No 4º quarto, faltando 7:10, Trey Smack empatou o jogo com um field goal de 43 jardas. Com o cronômetro zerado, no 4º quarto, faltando 0:00, Jake Bates converteu um field goal de 22 jardas para garantir a vitória do Lions por 20 a 17.
Estatísticas e líderes
O Detroit Lions produziu 415 jardas totais contra 324 do Green Bay Packers, além de registrar 26 primeiras descidas contra 17 do adversário. O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 30:01 para o Lions e 29:59 para o Packers.
Pelo Lions, Jared Goff completou 22 de 32 passes para 303 jardas e dois touchdowns. No jogo terrestre, Jahmyr Gibbs correu 29 vezes para 116 jardas. Entre os recebedores, Amon-Ra St. Brown somou 153 jardas em nove recepções, enquanto Jameson Williams teve cinco recepções para 91 jardas e dois touchdowns. Na defesa, Jack Campbell liderou com 11 tackles e Brian Branch conseguiu uma interceptação.
Do lado do Packers, Jordan Love acertou 27 de 45 passes para 274 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Josh Jacobs correu 11 vezes para 36 jardas e também contribuiu recebendo passes, com 55 jardas e um touchdown. Christian Watson liderou a equipe em jardas recebidas, com 57 em cinco recepções. O defensor Isaiah McDuffie anotou 11 tackles.
A partida mostrou um confronto decidido no último lance, com o Lions convertendo o field goal final para confirmar a vitória em casa após liderar em jardas totais e primeiras descidas.