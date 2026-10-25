O New York Giants venceu o Houston Texans por 27 a 21, após prorrogação, em partida disputada no Reliant Stadium, em Houston, neste domingo (25), às 14h00 (horário de Brasília), válida pela semana 7 da temporada 2026. A equipe visitante anotou seis pontos no tempo extra para definir o confronto.

O desenrolar do placar

O jogo começou com os Texans abrindo o placar no 1º quarto, faltando 11:40, com um field goal de 58 jardas de Ka’imi Fairbairn. Os Giants responderam no mesmo período, faltando 6:26, quando Tyrone Tracy correu 2 jardas para um touchdown, seguido do ponto extra de Dominic Zvada. No 2º quarto, faltando 9:03, Fairbairn acertou outro field goal, desta vez de 57 jardas. Faltando 3:32, Jameis Winston correu 1 jarda para ampliar com um touchdown para Nova York. Antes do intervalo, faltando 0:34, C.J. Stroud conectou um passe de 6 jardas para touchdown de Marvin Harrison Jr., e a conversão de dois pontos com Cade Stover empatou o jogo em 14 a 14.

Após um 3º quarto sem pontuações, os Giants voltaram à frente no 4º quarto, faltando 8:55, com uma corrida de 16 jardas para touchdown de Cameron Skattebo. Os Texans buscaram o empate faltando apenas 0:52 para o fim do tempo regulamentar, com um passe de 3 jardas de Stroud para Xavier Hutchinson e o ponto extra de Fairbairn, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, o New York Giants marcou os seis pontos decisivos que encerraram o duelo.

Números e destaques individuais

As estatísticas mostram que os Giants produziram 420 jardas totais contra 237 dos Texans, liderando também no tempo de posse de bola (35:50 contra 26:45) e nas primeiras descidas (22 a 15). O jogo aéreo de Nova York teve o quarterback J.J. McCarthy completando 19 de 27 passes para 243 jardas. Pelo chão, a equipe somou 188 jardas, com Cameron Skattebo registrando 82 jardas em 16 corridas. O principal recebedor foi Malik Nabers, com 6 recepções para 102 jardas. Na defesa, Micah McFadden liderou com 10 tackles.

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Pelo lado de Houston, C.J. Stroud completou 17 de 26 passes para 153 jardas e dois touchdowns. Jo’quavious Marks correu para 66 jardas em 19 tentativas, enquanto Dalton Schultz liderou em recepções com 5 para 45 jardas. Defensivamente, M.J. Stewart registrou 11 tackles. As duas equipes terminaram a partida sem cometer turnovers.

A partida demonstrou a superioridade ofensiva do New York Giants na conquista de jardas, o que se refletiu na vitória alcançada na prorrogação após um empate acirrado no tempo normal.

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NFL 2026 Classificação da AFC Sul Classificação da AFC Sul # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Jacksonville Jaguars 4 2 0 66,7 154 104 +50 3-1 1-1 0-1 3-2 D1 2 Houston Texans 2 4 0 33,3 144 143 +1 0-3 2-1 2-1 2-3 V2 3 Indianapolis Colts 2 4 0 33,3 144 164 -20 1-2 1-2 1-1 1-4 D2 4 Tennessee Titans 1 5 0 16,7 84 129 -45 0-3 1-2 1-1 1-3 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →