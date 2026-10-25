O New York Giants venceu o Houston Texans por 27 a 21, após prorrogação, em partida disputada no Reliant Stadium, em Houston, neste domingo (25), às 14h00 (horário de Brasília), válida pela semana 7 da temporada 2026. A equipe visitante anotou seis pontos no tempo extra para definir o confronto.
O desenrolar do placar
O jogo começou com os Texans abrindo o placar no 1º quarto, faltando 11:40, com um field goal de 58 jardas de Ka’imi Fairbairn. Os Giants responderam no mesmo período, faltando 6:26, quando Tyrone Tracy correu 2 jardas para um touchdown, seguido do ponto extra de Dominic Zvada. No 2º quarto, faltando 9:03, Fairbairn acertou outro field goal, desta vez de 57 jardas. Faltando 3:32, Jameis Winston correu 1 jarda para ampliar com um touchdown para Nova York. Antes do intervalo, faltando 0:34, C.J. Stroud conectou um passe de 6 jardas para touchdown de Marvin Harrison Jr., e a conversão de dois pontos com Cade Stover empatou o jogo em 14 a 14.
Após um 3º quarto sem pontuações, os Giants voltaram à frente no 4º quarto, faltando 8:55, com uma corrida de 16 jardas para touchdown de Cameron Skattebo. Os Texans buscaram o empate faltando apenas 0:52 para o fim do tempo regulamentar, com um passe de 3 jardas de Stroud para Xavier Hutchinson e o ponto extra de Fairbairn, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, o New York Giants marcou os seis pontos decisivos que encerraram o duelo.
Números e destaques individuais
As estatísticas mostram que os Giants produziram 420 jardas totais contra 237 dos Texans, liderando também no tempo de posse de bola (35:50 contra 26:45) e nas primeiras descidas (22 a 15). O jogo aéreo de Nova York teve o quarterback J.J. McCarthy completando 19 de 27 passes para 243 jardas. Pelo chão, a equipe somou 188 jardas, com Cameron Skattebo registrando 82 jardas em 16 corridas. O principal recebedor foi Malik Nabers, com 6 recepções para 102 jardas. Na defesa, Micah McFadden liderou com 10 tackles.
Pelo lado de Houston, C.J. Stroud completou 17 de 26 passes para 153 jardas e dois touchdowns. Jo’quavious Marks correu para 66 jardas em 19 tentativas, enquanto Dalton Schultz liderou em recepções com 5 para 45 jardas. Defensivamente, M.J. Stewart registrou 11 tackles. As duas equipes terminaram a partida sem cometer turnovers.
A partida demonstrou a superioridade ofensiva do New York Giants na conquista de jardas, o que se refletiu na vitória alcançada na prorrogação após um empate acirrado no tempo normal.