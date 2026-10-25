O Cleveland Browns venceu o Tennessee Titans por 27 a 24 neste domingo (25/10/2026), às 14h00 (horário de Brasília), no Nissan Stadium, em Nashville, pela Semana 7 da temporada. A vitória foi garantida com um field goal no estouro do cronômetro, encerrando uma partida marcada por alternâncias no placar.
Início forte e virada antes do intervalo
O jogo começou com o Tennessee Titans abrindo vantagem. No 1º quarto, faltando 12:57, Tony Pollard anotou um touchdown em uma corrida de 36 jardas, seguido pelo ponto extra de Joey Slye. Pouco depois, no 1º quarto, faltando 8:35, Pollard correu mais 10 jardas para outro touchdown, ampliando para 14 a 0 após novo chute de Slye. A reação do Cleveland Browns começou no 1º quarto, faltando 5:32, com um touchdown terrestre de 5 jardas de Quinshon Judkins e ponto extra de Andre Szmyt. No 2º quarto, faltando 2:17, Judkins correu 6 jardas para mais um touchdown, empatando o duelo após o chute de Szmyt. O Browns assumiu a liderança no 2º quarto, faltando 0:00, com um field goal de 28 jardas de Szmyt, indo para o intervalo com 17 a 14 no placar.
Decisão no último quarto
Após um terceiro quarto sem pontuações, o Titans empatou no 4º quarto, faltando 8:41, com um field goal de 29 jardas de Joey Slye. O Browns retomou a frente no 4º quarto, faltando 4:34, quando o quarterback Deshaun Watson correu 9 jardas para um touchdown, com Szmyt convertendo o ponto extra. O Titans não desistiu e, no 4º quarto, faltando 0:58, Tony Pollard anotou seu terceiro touchdown na partida em uma corrida de 1 jarda, empatando em 24 a 24 após o ponto extra. No entanto, no 4º quarto, faltando 0:00, Andre Szmyt acertou um field goal de 32 jardas para dar a vitória ao Browns por 27 a 24.
Números e destaques individuais
O Cleveland Browns produziu 491 jardas totais contra 322 do Tennessee Titans, além de registrar 26 primeiras descidas contra 18 do adversário. O tempo de posse de bola foi de 31:14 para o Browns e 28:46 para o Titans. Pelo lado vencedor, Deshaun Watson completou 25 de 36 passes para 308 jardas e sofreu uma interceptação. No jogo terrestre, Quinshon Judkins correu 17 vezes para 96 jardas e dois touchdowns. O principal recebedor foi Kevin Concepcion, com oito recepções para 129 jardas. Na defesa, Quincy Williams e Ronnie Hickman conseguiram 10 tackles cada, e Denzel Ward registrou uma interceptação.
Pelo Titans, Cameron Ward completou 20 de 31 passes para 181 jardas e uma interceptação. Tony Pollard foi o destaque ofensivo com 25 corridas para 129 jardas e três touchdowns. Carnell Tate liderou em recepções, com cinco para 69 jardas. Defensivamente, Kevin Winston Jr. obteve 14 tackles e Cor’Dale Flott conseguiu uma interceptação.
A partida mostrou um confronto decidido nos detalhes e na última posse de bola, com os ataques terrestres de ambas as equipes sendo fundamentais para a movimentação do placar.