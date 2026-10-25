O Cincinnati Bengals venceu o Baltimore Ravens por 35 a 13 neste domingo (25), no M&T Bank Stadium, em Baltimore, em partida válida pela semana 7 da temporada 2026 da NFL. O jogo, iniciado às 14h00 (horário de Brasília), foi marcado por uma virada dos visitantes, que anotaram 35 pontos consecutivos no segundo tempo após irem para o intervalo perdendo por 13 a 0.

Vantagem inicial de Baltimore

Os Ravens abriram o placar no 1º quarto, faltando 13:36, com um passe de 48 jardas de Tyler Huntley para Zay Flowers anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Tyler Loop. No 2º quarto, a equipe mandante ampliou a vantagem com dois field goals de Loop: um de 34 jardas, faltando 9:42, e outro de 24 jardas, faltando 0:50, deixando o placar em 13 a 0.

A virada de Cincinnati

A reação dos Bengals começou no 3º quarto. Faltando 9:24, Joe Burrow conectou um passe de 6 jardas para Mike Gesicki marcar o touchdown. Pouco depois, no 3º quarto, faltando 4:29, Burrow encontrou Tee Higgins para um passe de 13 jardas, virando o jogo para 14 a 13 após os pontos extras de Evan McPherson. No 4º quarto, o ataque de Cincinnati ampliou. Samaje Perine correu 1 jarda para o touchdown faltando 11:14. Em seguida, Burrow lançou para Ja’Marr Chase anotar em passe de 2 jardas, faltando 7:25, e para Drew Sample marcar em passe de 16 jardas, faltando 6:21, fechando a conta em 35 a 13 com todos os pontos extras convertidos por McPherson.

Números e destaques

Apesar da diferença de 22 pontos no placar, as jardas totais foram equilibradas: 359 para os Ravens e 358 para os Bengals. O diferencial esteve no aproveitamento na red zone, com Cincinnati convertendo 5 de 5 oportunidades, enquanto Baltimore falhou em suas 3 tentativas (0-3). Além disso, os Ravens cometeram 10 penalidades para 57 jardas, contra apenas 1 dos Bengals (15 jardas), e sofreram 4 sacks da defesa adversária.

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Joe Burrow liderou os Bengals com 22 passes completos em 30 tentativas, 292 jardas e 4 touchdowns. Seu principal recebedor foi Tee Higgins, com 6 recepções e 148 jardas, além de um touchdown. Na defesa, Barrett Carter somou 10 tackles e Demetrius Knight II conseguiu uma interceptação. Pelos Ravens, Tyler Huntley lançou para 298 jardas, um touchdown e uma interceptação. Zay Flowers se destacou com 8 recepções e 137 jardas, enquanto Derrick Henry liderou o jogo terrestre com 45 jardas em 17 corridas. Roquan Smith foi o líder defensivo de Baltimore com 8 tackles.

A partida mostrou a eficiência do ataque do Cincinnati Bengals no segundo tempo, capitalizando todas as suas posses na red zone e contando com uma defesa que forçou um turnover para garantir a vitória fora de casa.

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