O Chicago Bears venceu o New England Patriots por 30 a 24 na noite desta quinta-feira (22/10), no Soldier Field, em Chicago. A partida, válida pela semana 7 da temporada 2026, teve como destaque a atuação do kicker brasileiro Cairo Santos, que anotou três field goals, incluindo um de 58 jardas no último quarto.

O desenrolar do placar

O Bears abriu o placar no 1º quarto, faltando 9:53, com um field goal de 43 jardas de Cairo Santos. Ainda no primeiro período, faltando 1:38, D’Andre Swift correu 4 jardas para anotar um touchdown. No 2º quarto, faltando 11:33, o quarterback Drake Maye diminuiu para o Patriots com uma corrida de 7 jardas para touchdown. Cairo Santos acertou outro field goal, desta vez de 31 jardas, faltando 7:04. Faltando 0:14 antes do intervalo, Caleb Williams conectou um passe de 24 jardas para touchdown de Luther Burden III. No estouro do cronômetro do 2º quarto, faltando 0:00, Drake Maye encontrou Rhamondre Stevenson para um touchdown de 48 jardas, deixando o placar em 20 a 14 para o time da casa.

No 3º quarto, faltando 9:41, Caleb Williams lançou 12 jardas para o touchdown de Colston Loveland. O Patriots respondeu faltando 3:46, quando Drake Maye passou para Eli Raridon anotar um touchdown de 30 jardas. No 4º quarto, a vantagem do Bears foi ampliada com um field goal de 58 jardas de Cairo Santos, faltando 1:34. O Patriots ainda descontou com um field goal de 47 jardas de Andres Borregales, faltando 0:37, fechando o placar em 30 a 24.

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Números e destaques individuais

O Chicago Bears terminou a partida com 405 jardas totais contra 380 do New England Patriots. O time da casa teve vantagem no jogo terrestre, somando 116 jardas em 30 corridas, enquanto os visitantes registraram 70 jardas em 17 tentativas. O Bears também controlou a posse de bola por 32:24, contra 27:36 do Patriots. O único turnover do jogo foi uma interceptação sofrida pelo time visitante.

Pelo Bears, o quarterback Caleb Williams completou 22 de 33 passes para 308 jardas e dois touchdowns. O principal recebedor foi Luther Burden III, com 130 jardas e um touchdown em quatro recepções. No jogo corrido, D’Andre Swift liderou com 78 jardas e um touchdown em 22 carregadas. Na defesa, D’Marco Jackson conseguiu uma interceptação.

Do lado do Patriots, Drake Maye acertou 24 de 31 passes para 321 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, além de liderar o time em jardas terrestres com 26 e um touchdown em quatro corridas. Rhamondre Stevenson somou 93 jardas recebidas e um touchdown em cinco recepções. Na defesa, Christian Elliss liderou com 13 tackles.

A partida terminou com o Chicago Bears pontuando em todos os quartos e mantendo a posse de bola por mais tempo, enquanto o New England Patriots se manteve próximo no placar com passes longos, mas sofreu o único turnover do confronto.

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NFL 2026 Classificação da NFC Norte Classificação da NFC Norte # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Minnesota Vikings 5 0 0 100,0 109 64 +45 2-0 3-0 2-0 4-0 V5 2 Green Bay Packers desempate: confronto direto 4 2 0 66,7 127 125 +2 2-1 2-1 1-1 3-2 V3 3 Chicago Bears 4 2 0 66,7 150 119 +31 2-1 2-1 0-2 3-2 V1 4 Detroit Lions 3 2 0 60,0 164 148 +16 2-0 1-2 0-0 2-1 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →