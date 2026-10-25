O Atlanta Falcons venceu o San Francisco 49ers por 29 a 20 na tarde deste domingo (25), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, em partida válida pela semana 7 da temporada 2026 da NFL. O grande diferencial do confronto foram os turnovers: enquanto os visitantes desperdiçaram quatro posses de bola, os mandantes saíram zerados nesse quesito.
O desenrolar do placar
O 49ers abriu o placar no 1º quarto, faltando 9:22, com uma corrida de uma jarda de Christian McCaffrey para touchdown. O Falcons respondeu ainda no 1º quarto, faltando 7:06, com um field goal de 39 jardas de Nick Folk. No 2º quarto, faltando 14:54, Kaelon Black ampliou para San Francisco com um touchdown terrestre de 30 jardas. A reação de Atlanta começou no 2º quarto, faltando 8:47, com um passe de uma jarda de Michael Penix Jr. para Nick Muse anotar o touchdown. No estouro do cronômetro do 2º quarto, faltando 0:00, Folk acertou um field goal de 33 jardas, deixando o placar em 14 a 12 para os visitantes no intervalo.
A virada dos mandantes veio no 3º quarto, faltando 8:59, quando Penix Jr. encontrou Kyle Pitts para um touchdown de cinco jardas. No 4º quarto, faltando 14:55, Drake London recebeu passe de 21 jardas para ampliar a vantagem do Falcons. O 49ers encostou no 4º quarto, faltando 5:05, com um passe de uma jarda de Brock Purdy para Kyle Juszczyk. Contudo, um field goal de 31 jardas de Folk no 4º quarto, faltando 1:56, selou o placar final em 29 a 20.
Números e destaques individuais
Apesar da derrota, o San Francisco 49ers produziu mais no ataque, somando 400 jardas totais contra 295 do Atlanta Falcons. No entanto, as duas interceptações sofridas e os quatro turnovers totais pesaram contra os visitantes. Pelo Falcons, o quarterback Michael Penix Jr. completou 25 de 34 passes para 213 jardas e três touchdowns. O jogo terrestre foi liderado por Bijan Robinson, com 63 jardas em 20 tentativas, enquanto Drake London foi o principal recebedor, com 66 jardas e um touchdown em sete recepções. Na defesa, Kendal Daniels e Jessie Bates III conseguiram uma interceptação cada.
Do lado do 49ers, Brock Purdy acertou 27 de 40 passes para 288 jardas, um touchdown e duas interceptações. Kaelon Black correu para 63 jardas e um touchdown, e George Kittle liderou as recepções com 88 jardas em oito conexões. Na defesa, Fred Warner obteve 13 tackles.
A partida evidenciou a importância de proteger a bola. O Atlanta Falcons foi eficiente para capitalizar sobre os erros do adversário e construir o resultado positivo, mesmo produzindo menos jardas totais que o oponente.