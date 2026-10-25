O Miami Dolphins venceu o New York Jets por 28 a 25 neste domingo (25/10), no MetLife Stadium, em East Rutherford. A partida, válida pela semana 7 da temporada 2026, teve início às 14h00 (horário de Brasília) e foi marcada por uma disputa acirrada até o último quarto, com destaque para a atuação do quarterback Malik Willis e do recebedor Caleb Douglas pelo lado dos visitantes.
Início movimentado e vantagem de Miami
O placar foi aberto no 1º quarto, faltando 10:53, quando Malik Willis conectou um passe de 7 jardas para touchdown de Caleb Douglas, seguido pelo ponto extra de Zane Gonzalez. O New York Jets respondeu rapidamente: no 1º quarto, faltando 8:37, Geno Smith encontrou Mason Taylor para um touchdown de 13 jardas, e Jason Sanders empatou o jogo com o ponto extra. Ainda no 1º quarto, faltando 0:58, Ollie Gordon correu 1 jarda para anotar um touchdown para os Dolphins. No 2º quarto, faltando 0:06 para o intervalo, o próprio Malik Willis correu 2 jardas para a end zone, ampliando a vantagem do Miami Dolphins para 21 a 7 após mais um ponto extra de Gonzalez.
Reação dos Jets e decisão no último quarto
Na volta do intervalo, o New York Jets diminuiu a diferença no 3º quarto, faltando 5:50, com um passe de 3 jardas de Geno Smith para touchdown de Omar Cooper Jr. No 4º quarto, faltando 8:57, Jason Sanders acertou um field goal de 33 jardas, deixando o placar em 21 a 17. O Miami Dolphins voltou a pontuar no 4º quarto, faltando 4:44, quando Malik Willis lançou para Caleb Douglas anotar um touchdown de 63 jardas. Os Jets ainda tentaram uma reação final: no 4º quarto, faltando 3:24, Geno Smith passou para Mason Taylor marcar um touchdown de 12 jardas e, na sequência, completou um passe para o mesmo Mason Taylor na conversão de dois pontos, fechando o placar em 28 a 25.
Números e líderes da partida
Apesar da derrota, o New York Jets produziu mais jardas totais (377 contra 360) e teve uma média maior de jardas por jogada (7.1 contra 5.6). No entanto, o Miami Dolphins controlou o relógio com 34:36 de posse de bola, contra 25:24 dos mandantes, e não cometeu turnovers, enquanto os Jets sofreram uma interceptação, feita por Michael Taaffe. As duas defesas conseguiram 2 sacks cada.
Pelo Miami Dolphins, Malik Willis completou 14 de 21 passes para 208 jardas e 2 touchdowns. No jogo terrestre, Ollie Gordon liderou com 103 jardas em 25 corridas e 1 touchdown. Entre os recebedores, Greg Dulcich somou 86 jardas em 5 recepções, e Caleb Douglas teve 70 jardas e 2 touchdowns em 2 recepções. Na defesa, Jordyn Brooks registrou 9 tackles.
Pelo New York Jets, Geno Smith acertou 23 de 30 passes para 287 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Braelon Allen correu para 104 jardas em 17 tentativas. Omar Cooper Jr. recebeu 5 passes para 115 jardas e 1 touchdown, enquanto Mason Taylor teve 62 jardas e 2 touchdowns em 5 recepções. Minkah Fitzpatrick liderou a defesa com 10 tackles.
O confronto mostrou eficiência do Miami Dolphins no controle da posse de bola e no aproveitamento da red zone (3 conversões em 3 tentativas), garantindo a vitória fora de casa mesmo cedendo mais jardas totais ao adversário.