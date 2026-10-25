O Tampa Bay Buccaneers venceu o Carolina Panthers por 43 a 13 na tarde deste domingo (25), no Bank of America Stadium, em Charlotte. A partida, válida pela semana 7 da temporada 2026, foi marcada pelo volume de corridas dos visitantes e pelos quatro turnovers cometidos pelos mandantes.
Construção do placar e segundo quarto agitado
O placar foi aberto no 1º quarto, faltando 7:22, com um touchdown corrido de 4 jardas de Bucky Irving, seguido do ponto extra de Chase McLaughlin. No 2º quarto, o ataque de Tampa Bay ampliou. Faltando 14:12, McLaughlin acertou um field goal de 22 jardas. Pouco depois, no 2º quarto, faltando 11:05, a defesa pontuou com Calijah Kancey retornando um fumble por 32 jardas para touchdown, deixando o jogo em 17 a 0.
Os Panthers responderam no 2º quarto, faltando 9:09, com um passe de 50 jardas de Bryce Young para Darren Waller anotar o touchdown. No entanto, o ponto extra foi bloqueado e retornado por Zyon McCollum para uma conversão de dois pontos defensiva, alterando o placar para 19 a 6 a favor dos Buccaneers. Ainda antes do intervalo, Tampa Bay marcou mais dois touchdowns: um em corrida de 1 jarda de Irving no 2º quarto, faltando 3:53, e outro em passe de 14 jardas de Baker Mayfield para Tez Johnson no 2º quarto, faltando 0:04, levando o jogo ao intervalo em 33 a 6.
Controle no segundo tempo e estatísticas
No 3º quarto, faltando 6:30, McLaughlin converteu um field goal de 44 jardas. No 4º quarto, faltando 10:21, Sean Tucker correu 46 jardas para mais um touchdown dos visitantes. O Carolina Panthers descontou no 4º quarto, faltando 5:28, com uma corrida de 12 jardas de Anthony Tyus III para touchdown, fechando o placar em 43 a 13.
Os números refletem a diferença no placar. O Tampa Bay Buccaneers somou 322 jardas totais, sendo 258 em corridas, e controlou a posse de bola por 35:57. A defesa visitante conseguiu 5 sacks e forçou 4 turnovers, sem cometer nenhum. O Carolina Panthers terminou com 266 jardas totais e sofreu com as interceptações.
Destaques individuais
Pelo Tampa Bay Buccaneers, o jogo terrestre foi liderado por Bucky Irving, com 106 jardas em 24 corridas e dois touchdowns, apoiado por Kenneth Gainwell, que somou 88 jardas em 14 tentativas. O quarterback Baker Mayfield completou 7 de 11 passes para 64 jardas e um touchdown. Na defesa, Josiah Trotter liderou com 10 tackles, enquanto Zyon McCollum e Tykee Smith conseguiram uma interceptação cada.
No Carolina Panthers, Bryce Young completou 14 de 27 passes para 163 jardas, um touchdown e duas interceptações, sofrendo 5 sacks. O recebedor Darren Waller teve uma recepção de 50 jardas para touchdown. Na defesa, Bobby Okereke registrou 10 tackles.
A partida mostrou um Tampa Bay Buccaneers eficiente no controle do relógio através das corridas e uma defesa oportunista que capitalizou sobre os erros do Carolina Panthers para garantir a vitória com ampla margem.