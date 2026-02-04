Bad Bunny é o cantor do momento. Recém-premiado com o Grammy de Álbum do Ano por Debí Tirar Más Fotos, o astro porto-riquenho comandará o Show do Intervalo do Super Bowl LX. O evento acontece no próximo domingo, 8 de fevereiro de 2026, entre um tempo e outra da disputa do título do futebol americano, entre New England Patriots e Seattle Seahawks, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia

Benito Antonio Martínez Ocasio, conhecido mundialmente como Bad Bunny nunca escondeu que, além da música, é um apaixonado por esportes, especialmente basquete e beisebol, mas também automobilismo e futebol. O cantor virá ao Brasil pela primeira vez em fevereiro, com shows marcados para o estádio do Palmeiras, em São Paulo.

O interesse de Bad Bunny pelos campos, quadras e pistas transborda em sua discografia, cujas letras citam lendas do passado e do presente, incluindo um brasileiro: Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1.

As menções ao futebol tem ídolos argentinos como preferência, sobretudo Lionel Messi, mas Ronaldinho Gaúcho, sempre ele, já participou de um dos clipes de Bad Bunny.

Paixão além dos palcos: Basquete e WWE

A relação de Bad Bunny com o esporte vai muito além de usar camisas de times em videoclipes. O cantor atua como empresário esportivo, sendo coproprietário dos Cangrejeros de Santurce, tradicional equipe de basquete de Porto Rico.

Além disso, sua presença física no esporte é notável: ele já participou de eventos da WWE, chegando a lutar nos ringues com performance elogiada.

Homenagens na Fórmula 1: De Senna a Verstappen

O “Coelho Mal” entende de Fórmula 1 e deixa isso claro no álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, especialmente na faixa Monaco.

Um dos versos brinca com o fato do tetracampeão Max Verstappen constantemente chegar à frente de Sergio “Checo” Pérez, seu ex-parceiro de Red Bull, inclusive na hipotética festa narrada na música: