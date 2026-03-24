Capitão da seleção brasileira no título da Copa do Mundo de 2002, Cafu defendeu Neymar, durante o podcast Podpah. O ex-lateral criticou a falta de “companhia” de qualidade ao jogador, além de eleger ele acima de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tecnicamente.

“Do meu ponto de vista, o Neymar é maior que o Messi, só que talvez o comprometimento do Messi seja diferente, mas dessas últimas gerações, o Neymar é maior que todo mundo, que Cristiano Ronaldo, que Mbappé, tem mais recurso sem sombra de dúvidas, qualidade técnica”, disse.

Em edição do programa PLACAR Aberto desta terça-feira, 24, José Ilan, Gabriel Reis (Paparazzo Rubro-Negro), André Garone e Fabiano Bandeira opinaram. Confira: