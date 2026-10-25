O Minnesota Vikings venceu o Indianapolis Colts por 16 a 10 neste domingo (25/10/2026), às 14h00 (horário de Brasília), no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis. A partida foi válida pela Semana 7 da temporada 2026 da NFL.
O desenrolar do placar
O Indianapolis Colts abriu o placar no 1º quarto, faltando 9:13, com um touchdown de corrida de 38 jardas de Jonathan Taylor e ponto extra convertido por Spencer Shrader. No 2º quarto, faltando 14:52, o Minnesota Vikings diminuiu com um field goal de 28 jardas de Will Reichard. Mais tarde, no 2º quarto, faltando 6:37, Reichard acertou outro field goal, desta vez de 47 jardas, deixando o placar em 7 a 6 para os visitantes. Ainda no 2º quarto, faltando 0:00, Shrader converteu um field goal de 43 jardas, ampliando a vantagem do Colts para 10 a 6.
Após um 3º quarto sem pontuações, os mandantes viraram o jogo no 4º quarto, faltando 14:36, quando Kyler Murray lançou um passe de 5 jardas para o touchdown de T.J. Hockenson, seguido pelo ponto extra de Reichard. No 4º quarto, faltando 1:39, Reichard ampliou com um field goal de 52 jardas, fechando o placar em 16 a 10.
Estatísticas e destaques individuais
O Vikings registrou 275 jardas totais contra 218 do Colts. A equipe da casa obteve 17 primeiras descidas e 139 jardas de passe, enquanto os visitantes somaram 15 primeiras descidas e 64 jardas de passe. O Colts liderou nas jardas de corrida (154 a 136) e no tempo de posse de bola (31:50 contra 28:10). A defesa de Minnesota conseguiu 4 sacks e 1 interceptação, enquanto a defesa de Indianapolis anotou 3 sacks.
Pelo Minnesota Vikings, o quarterback Kyler Murray completou 14 de 24 passes para 150 jardas e 1 touchdown. Jordan Mason liderou as corridas com 68 jardas em 15 tentativas, e Justin Jefferson foi o principal recebedor com 4 recepções para 44 jardas. Na defesa, Blake Cashman somou 12 tackles e 2 sacks, e Harrison Smith conseguiu uma interceptação. Pelo Indianapolis Colts, Daniel Jones completou 13 de 22 passes para 108 jardas e sofreu 1 interceptação. Jonathan Taylor correu 18 vezes para 95 jardas e 1 touchdown. AJ Haulcy liderou a defesa com 9 tackles.
A partida mostrou a capacidade do Vikings de reverter a desvantagem no último quarto, apoiado por uma defesa que forçou um turnover e limitou o ataque adversário na segunda etapa.