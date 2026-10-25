O Denver Broncos venceu o Arizona Cardinals por 30 a 16 neste domingo (25/10/2026), em partida válida pela semana 7 da temporada 2026 da NFL. O confronto foi disputado no State Farm Stadium, em Glendale, às 17h05 (horário de Brasília). O quarterback Bo Nix foi o principal destaque ofensivo dos visitantes, registrando um touchdown de passe e outro de corrida.

Construção do placar

O Denver Broncos abriu vantagem no 1º quarto com dois field goals do chutador Wil Lutz, de 48 e 43 jardas. No 2º quarto, o Arizona Cardinals buscou o empate com dois field goals de Chad Ryland, acertando chutes de 30 jardas, faltando 14:16, e de 26 jardas, faltando 4:30. A igualdade durou pouco: no 2º quarto, faltando 3:43, Bo Nix correu 62 jardas para anotar o primeiro touchdown do jogo, deixando o placar em 13 a 6 para os visitantes antes do intervalo.

No 3º quarto, faltando 10:26, Bo Nix conectou um passe de 52 jardas para o recebedor RJ Harvey marcar mais um touchdown para os Broncos. O Arizona Cardinals respondeu no 3º quarto, faltando 3:50, quando o quarterback Jacoby Brissett encontrou Trey McBride para um touchdown de 7 jardas. No entanto, no 3º quarto, faltando 0:00, o running back J.K. Dobbins ampliou para o Denver com uma corrida de 1 jarda, colocando o placar em 27 a 13.

No 4º quarto, as equipes pontuaram apenas com seus chutadores. Faltando 8:39, Wil Lutz converteu um field goal de 31 jardas para os Broncos. Faltando 6:21, Chad Ryland acertou um chute de 41 jardas para os Cardinals, definindo o placar final em 30 a 16.

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Estatísticas e líderes

O Denver Broncos produziu 378 jardas totais em 56 jogadas (média de 6.8 por jogada), enquanto o Arizona Cardinals somou 353 jardas em 75 jogadas (média de 4.7). Os mandantes tiveram vantagem na posse de bola, com 33:18 contra 26:42, e nas primeiras descidas (24 a 18), mas sofreram na red zone, convertendo apenas 1 de 5 oportunidades, contra 1 de 2 do Denver.

Pelo Denver Broncos, Bo Nix completou 15 de 29 passes para 222 jardas e um touchdown, além de liderar o time em corridas com 74 jardas em 7 tentativas. O recebedor RJ Harvey somou 54 jardas em 2 recepções. Na defesa, Alex Singleton obteve números expressivos com 19 tackles e um sack. A defesa dos Broncos conseguiu 3 sacks no total sobre o ataque adversário.

No Arizona Cardinals, Jacoby Brissett terminou com 27 passes completos em 48 tentativas, 272 jardas e um touchdown. Seu principal alvo foi Trey McBride, que liderou a partida em recepções (10) e jardas recebidas (111). O jogo terrestre foi liderado por Zonovan Knight, com 48 jardas em 7 corridas. Na defesa, Jack Gibbens registrou 7 tackles. Nenhuma das equipes cometeu turnovers durante a partida.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 6 0 0 100,0 177 110 +67 4-0 2-0 3-0 4-0 V6 2 Seattle Seahawks 3 3 0 50,0 148 122 +26 2-1 1-2 1-1 1-2 D2 3 Arizona Cardinals desempate: confronto direto 2 4 0 33,3 126 178 -52 0-2 2-2 1-2 1-4 V1 4 Los Angeles Rams 2 4 0 33,3 135 138 -3 1-3 1-1 0-2 2-2 D2 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →