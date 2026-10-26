O Seattle Seahawks venceu o Kansas City Chiefs por 20 a 3 na noite deste domingo (25/10), no Lumen Field, em Seattle, em partida válida pela semana 7 da temporada 2026. O confronto, iniciado às 21h20 (horário de Brasília), foi marcado pela grande diferença de produção ofensiva, com os mandantes somando 410 jardas totais contra 213 dos visitantes.

Construção do placar

Após um primeiro quarto sem pontuações, o Seattle Seahawks abriu o placar no 2º quarto, faltando 8:22, com um field goal de 25 jardas convertido por Jason Myers. Ainda no 2º quarto, faltando 1:44, o quarterback Sam Darnold conectou um passe de 28 jardas para o recebedor Jaxon Smith-Njigba anotar o primeiro touchdown do jogo. Com o ponto extra de Myers, as equipes foram para o intervalo com 10 a 0 no placar.

No 3º quarto, faltando 8:09, Myers ampliou a vantagem com um field goal de 35 jardas. O Kansas City Chiefs descontou no 3º quarto, faltando 1:42, através de um field goal de 50 jardas chutado por Harrison Butker. No 4º quarto, faltando 3:47, o running back Emanuel Wilson garantiu a vitória dos Seahawks com uma corrida de 21 jardas para touchdown. O ponto extra de Myers deu números finais ao jogo: 20 a 3.

Números e destaques individuais

As estatísticas evidenciam o volume de jogo do Seattle Seahawks, que conseguiu 24 primeiras descidas e controlou a posse de bola por 35:51, convertendo 11 de 16 terceiras descidas. O Kansas City Chiefs teve apenas 11 primeiras descidas, 24:09 de tempo de posse e converteu 3 de 11 terceiras descidas.

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Pelo lado dos Seahawks, Sam Darnold completou 20 de 28 passes para 257 jardas, um touchdown e uma interceptação. O principal alvo foi Jaxon Smith-Njigba, que somou 9 recepções para 150 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Emanuel Wilson correu 24 vezes para 100 jardas e um touchdown. A defesa contou com 9 tackles de Ernest Jones e uma interceptação de Ty Okada.

Pelos Chiefs, Patrick Mahomes terminou com 19 passes completos em 33 tentativas, 165 jardas e uma interceptação, além de sofrer um sack. Kenneth Walker III liderou as corridas da equipe com 36 jardas em 14 tentativas. Noah Gray e Travis Kelce tiveram 44 jardas de recepção cada. Na defesa, Drue Tranquill registrou 12 tackles e Nohl Williams conseguiu uma interceptação.

A partida mostrou um ataque eficiente do Seattle Seahawks, capaz de avançar tanto pelo ar quanto pelo chão com 153 jardas de corrida e 257 de passe, além de uma defesa que limitou o Kansas City Chiefs a um único field goal e 50 jardas terrestres durante todo o confronto.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 6 0 0 100,0 177 110 +67 4-0 2-0 3-0 4-0 V6 2 Seattle Seahawks 3 3 0 50,0 148 122 +26 2-1 1-2 1-1 1-2 D2 3 Los Angeles Rams 2 4 0 33,3 135 138 -3 1-3 1-1 0-2 2-2 D2 4 Arizona Cardinals 2 4 0 33,3 126 178 -52 0-2 2-2 1-2 1-4 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →