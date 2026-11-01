O Pittsburgh Steelers venceu o Cleveland Browns por 27 a 6 neste domingo (01/11/2026), às 15h00 (horário de Brasília), no Acrisure Stadium, em Pittsburgh. Em partida válida pela semana 8 da temporada 2026, os mandantes garantiram o resultado apoiados em 200 jardas de corrida e oito sacks da defesa.
Construção do placar
O Pittsburgh Steelers abriu o placar no 1º quarto, faltando 7:57, com um touchdown terrestre de 9 jardas de Rico Dowdle, seguido pelo ponto extra de Chris Boswell. No 2º quarto, faltando 14:05, Boswell ampliou a vantagem com um field goal de 20 jardas, deixando o jogo em 10 a 0.
O Cleveland Browns respondeu no 2º quarto, faltando 8:43, com um field goal de 32 jardas de Andre Szmyt. Os Steelers voltaram a pontuar faltando 3:27, em novo field goal de Boswell, desta vez de 37 jardas. Faltando 0:45 para o intervalo, Szmyt acertou um chute de 49 jardas para os visitantes. No entanto, faltando apenas 0:01 no relógio do 2º quarto, Pat Freiermuth anotou um touchdown em corrida de 1 jarda, e o ponto extra deixou o placar em 20 a 6 para os mandantes.
A pontuação final foi definida no 3º quarto, faltando 9:39, quando Jaylen Warren correu 1 jarda para o touchdown. Com a conversão do ponto extra por Boswell, o placar chegou a 27 a 6. O último quarto não teve pontuações.
Estatísticas e líderes
Os Steelers terminaram com 361 jardas totais contra 319 dos Browns. A grande diferença esteve no jogo terrestre: Pittsburgh somou 200 jardas em 33 corridas, enquanto Cleveland conseguiu apenas 34 jardas em 15 tentativas. O ataque dos mandantes foi liderado por Jaylen Warren, com 143 jardas corridas e um touchdown, e Rico Dowdle, com 56 jardas e um touchdown. O quarterback Aaron Rodgers completou 13 de 25 passes para 172 jardas e sofreu uma interceptação, feita por Denzel Ward. O principal recebedor de Pittsburgh foi Darnell Washington, com 94 jardas em três recepções.
Pelo lado do Cleveland Browns, o quarterback Deshaun Watson completou 27 de 39 passes para 324 jardas, mas foi alvo da defesa adversária, sofrendo oito sacks que custaram 41 jardas. O recebedor Harold Fannin Jr. foi o destaque aéreo com 10 recepções e 154 jardas. No jogo terrestre, Quinshon Judkins liderou com apenas 25 jardas.
Na defesa, o Pittsburgh Steelers registrou oito sacks totais e teve Patrick Queen como líder em tackles (12) e autor de 1,5 sack. Pelos Browns, Carson Schwesinger somou 10 tackles. O jogo mostrou a eficiência de Pittsburgh na red zone, convertendo três de cinco oportunidades (3-5), enquanto Cleveland não converteu nenhuma de suas três chances (0-3).