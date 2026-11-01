O Jacksonville Jaguars venceu o Indianapolis Colts por 42 a 7 no EverBank Stadium, em Jacksonville, neste domingo (01/11/2026), às 15h00 (horário de Brasília), em partida válida pela Semana 8 da temporada 2026. O destaque do confronto foi a produção ofensiva dos mandantes, que registraram 366 jardas totais contra 243 dos visitantes.

Construção do placar

O Jaguars abriu o placar no 1º quarto, faltando 5:30, com um passe de 12 jardas de Trevor Lawrence para touchdown de Brian Thomas Jr., seguido pelo ponto extra de Cam Little. No 2º quarto, a vantagem aumentou rapidamente. Faltando 7:14, Lawrence conectou um passe de 31 jardas para Nate Boerkircher anotar o touchdown. Pouco depois, no 2º quarto, faltando 1:51, Bhayshul Tuten correu 39 jardas para touchdown. Ainda antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:10, Rayuan Lane III retornou uma interceptação por 92 jardas para touchdown, deixando o placar em 28 a 0 após os pontos extras de Little.

No 3º quarto, faltando 9:08, Chris Rodriguez Jr. ampliou com uma corrida de 28 jardas para touchdown. O Colts descontou no mesmo período, no 3º quarto, faltando 3:59, quando Daniel Jones lançou 6 jardas para Josh Downs marcar o único touchdown da equipe, com ponto extra de Spencer Shrader. No estouro do cronômetro, no 3º quarto, faltando 0:00, Lawrence encontrou Tuten em um passe de 25 jardas para fechar o placar em 42 a 7, após mais um chute certeiro de Little. O 4º quarto não teve pontuações.

Números e destaques individuais

O Jaguars superou o Colts em jardas totais (366 a 243) e jardas de corrida (183 a 109), além de forçar três turnovers do adversário, incluindo duas interceptações. O time da casa teve média de 6.9 jardas por jogada, contra 4 do Colts. O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 30:22 para o Colts e 29:38 para o Jaguars.

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Pelo Jaguars, o quarterback Trevor Lawrence completou 10 de 14 passes para 210 jardas e três touchdowns. No jogo terrestre, Bhayshul Tuten liderou com 16 corridas para 104 jardas e um touchdown, além de receber dois passes para 55 jardas e outro touchdown. Na defesa, Foyesade Oluokun registrou nove tackles e um sack, enquanto Rayuan Lane III garantiu uma interceptação retornada para touchdown.

Do lado do Colts, Daniel Jones completou 19 de 28 passes para 144 jardas, um touchdown e duas interceptações. DJ Giddens foi o principal corredor com 43 jardas em seis tentativas, e Keenan Allen liderou as recepções com sete capturas para 67 jardas. O defensor C.J. Allen obteve 10 tackles e um sack.

A partida evidenciou a eficiência do Jacksonville Jaguars, que capitalizou em jogadas longas e turnovers para construir a diferença de 35 pontos no placar final.

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