O Tampa Bay Buccaneers venceu o Atlanta Falcons por 16 a 0 neste domingo, 1º, no Raymond James Stadium, em Tampa, em partida válida pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. O grande destaque do jogo foi o volume do jogo terrestre dos mandantes, que não completaram um passe sequer, mas correram para 324 jardas e controlaram a posse de bola.
Construção do placar com os pés
O primeiro tempo foi marcado pelos chutes de Chase McLaughlin. No 1º quarto, faltando 7:43, o kicker abriu o placar com um field goal de 46 jardas. Pouco depois, no mesmo período, faltando 4:02, McLaughlin acertou outro chute, desta vez de 34 jardas. No 2º quarto, faltando 4:04, ele converteu mais um field goal de 42 jardas, levando o jogo para o intervalo em 9 a 0 para os Buccaneers.
Jogo terrestre define a vitória
No 3º quarto, faltando 3:47, o running back Bucky Irving anotou o único touchdown da partida em uma corrida de 4 jardas. Com o ponto extra convertido por McLaughlin, o placar chegou a 16 a 0. A defesa de Tampa Bay garantiu que o Atlanta Falcons não pontuasse no último quarto, selando a vitória sem ceder pontos.
Estatísticas e destaques individuais
Os números refletem a estratégia de Tampa Bay. O quarterback Baker Mayfield tentou apenas três passes e não completou nenhum, sofrendo um sack que resultou em -2 jardas aéreas totais para a equipe. Em compensação, o ataque terrestre brilhou com 56 corridas. Bucky Irving liderou com 170 jardas em 27 tentativas e um touchdown, seguido por Kenneth Gainwell, que somou 140 jardas em 25 carregadas.
Pelo lado dos Falcons, o quarterback Michael Penix Jr. completou 8 de 24 passes para 125 jardas e sofreu quatro interceptações, duas delas feitas por Alex Anzalone e uma por Zyon McCollum.
O ataque de Atlanta não conseguiu converter nenhuma das 12 tentativas de terceira descida (0-12). Bijan Robinson foi o líder terrestre do time com 76 jardas em 19 corridas, enquanto Jahan Dotson recebeu dois passes para 95 jardas. Na defesa, Kendal Daniels liderou com 14 tackles.
A partida mostrou um Tampa Bay Buccaneers capaz de controlar o relógio, com 35:16 de posse de bola, e vencer apoiado exclusivamente em suas corridas e em uma defesa que forçou quatro turnovers e impediu qualquer avanço do adversário.