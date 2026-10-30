O Green Bay Packers venceu o Carolina Panthers por 27 a 19 na noite desta quinta-feira (29/10/2026), às 21h15 (horário de Brasília), em partida válida pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. Jogando no Lambeau Field, em Green Bay, os mandantes contaram com três passes para touchdown do quarterback Jordan Love para garantir o resultado positivo.
O desenrolar do placar
O Carolina Panthers abriu o placar no 1º quarto, faltando 11:43, com um field goal de 39 jardas convertido por Ryan Fitzgerald. O Green Bay Packers respondeu no mesmo período, faltando 5:08, quando Jordan Love encontrou Tucker Kraft para um touchdown de 12 jardas. O ponto extra falhou, deixando o placar em 6 a 3 para os mandantes. No 2º quarto, faltando 14:57, Chuba Hubbard correu uma jarda para anotar o touchdown e recolocar os visitantes na frente por 10 a 6. A reação dos Packers veio com dois touchdowns ainda no segundo período: Josh Jacobs correu uma jarda para a end zone faltando 6:33, e Matthew Golden recebeu um passe de 24 jardas de Love faltando 1:46, levando o placar para 20 a 10 no intervalo.
No 3º quarto, faltando 7:30, Love conectou um passe de 4 jardas para o touchdown de Josh Jacobs, ampliando a vantagem para 27 a 10. Os Panthers descontaram faltando 4:07 com um field goal de 50 jardas de Fitzgerald. No 4º quarto, faltando 5:37, o quarterback Bryce Young lançou 26 jardas para o touchdown do recebedor Jalen Coker, definindo o placar final em 27 a 19.
Números e destaques individuais
O Green Bay Packers produziu 354 jardas totais contra 258 do Carolina Panthers, além de registrar 21 primeiras descidas contra 14 do adversário. A defesa de Green Bay conseguiu 6 sacks na partida, enquanto a de Carolina não registrou nenhum. O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 31:03 para os Packers e 28:57 para os Panthers.
Pelo lado dos Packers, Jordan Love completou 30 de 41 passes para 288 jardas, três touchdowns e uma interceptação. O principal recebedor foi Christian Watson, com 8 recepções e 113 jardas. No jogo terrestre, Josh Jacobs somou 39 jardas em 21 corridas e um touchdown, além de anotar outro recebendo passe. Na defesa, Evan Williams e Isaiah McDuffie lideraram com 10 tackles cada, e Ty’Ron Hopper conseguiu uma interceptação.
Nos Panthers, Bryce Young terminou com 23 passes completos em 41 tentativas, 209 jardas, um touchdown e uma interceptação, sofrendo 6 sacks que resultaram em 33 jardas perdidas. Chuba Hubbard correu 22 vezes para 81 jardas e um touchdown. Tetairoa McMillan liderou em jardas recebidas com 57 em 6 recepções. Defensivamente, Marco Wilson anotou 8 tackles e Zakee Wheatley conseguiu 7 tackles e uma interceptação.
A partida mostrou um ataque aéreo produtivo do Green Bay Packers e uma defesa capaz de pressionar o quarterback adversário, refletida nos seis sacks aplicados. O Carolina Panthers teve dificuldades em manter campanhas, convertendo apenas 5 de 18 tentativas de terceira descida, e não conseguiu acompanhar o ritmo de pontuação dos mandantes nos quartos centrais do jogo.