O Las Vegas Raiders venceu o New York Jets por 38 a 33 neste domingo, 1º, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em partida válida pela semana 8 da temporada 2026. O confronto, iniciado às 15h00 (horário de Brasília), foi marcado por diversas trocas de liderança e uma atuação decisiva do quarterback Kirk Cousins, que anotou três touchdowns de passe e um correndo com a bola para garantir o triunfo dos visitantes.

Início movimentado e retorno de kickoff

O placar foi inaugurado no 1º quarto, faltando 12:50, com um field goal de 21 jardas de Jason Sanders para os Jets. Os Raiders responderam no 1º quarto, faltando 7:23, quando Kirk Cousins conectou um passe de 12 jardas para touchdown de Brock Bowers. Sanders ainda acertou outro field goal de 36 jardas no 1º quarto, faltando 2:13, deixando o placar em 7 a 6 para Las Vegas ao fim do período.

No 2º quarto, faltando 10:56, Geno Smith encontrou Isaiah Williams para um touchdown de 18 jardas. A resposta dos Raiders foi imediata: no 2º quarto, faltando 10:44, Dylan Laube retornou o kickoff por 95 jardas para touchdown. Os Jets retomaram a ponta no 2º quarto, faltando 6:18, com um passe de 12 jardas de Smith para Adonai Mitchell e ampliaram a vantagem com um field goal de 39 jardas de Sanders no 2º quarto, faltando 0:09, indo para o intervalo vencendo por 23 a 14.

Virada de Las Vegas no segundo tempo

Os Raiders voltaram fortes e, no 3º quarto, faltando 9:59, Cousins lançou seu segundo touchdown para Bowers, desta vez de 2 jardas. O time da casa respondeu no 3º quarto, faltando 8:20, com uma corrida de 21 jardas para touchdown de Braelon Allen. No entanto, no 3º quarto, faltando 4:14, o próprio Cousins correu 1 jarda para a end zone, diminuindo a diferença para 30 a 28 a favor de Nova York.

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A virada definitiva veio no 4º quarto, faltando 11:33, quando Cousins passou para Jalen Nailor anotar um touchdown de 2 jardas. Os Jets encostaram com um field goal de 31 jardas de Sanders no 4º quarto, faltando 4:31, mas Matt Gay converteu um chute de 53 jardas no 4º quarto, faltando 0:27, selando a vitória dos Raiders por 38 a 33.

Estatísticas e líderes

Apesar da derrota, o New York Jets produziu mais jardas totais (439 contra 333) e teve mais primeiras descidas (26 a 22). No entanto, o aproveitamento na red zone foi um diferencial: os Raiders converteram as quatro oportunidades que tiveram, enquanto os Jets capitalizaram em apenas duas de seis. Além disso, a defesa de Las Vegas forçou o único turnover do jogo, uma interceptação de Jeremy Chinn.

Pelos Raiders, Kirk Cousins completou 19 de 26 passes para 247 jardas e três touchdowns. O recebedor Brock Bowers foi o principal alvo, com sete recepções para 92 jardas e dois touchdowns. No jogo terrestre, Mike Washington correu 25 vezes para 83 jardas. Na defesa, Nakobe Dean liderou com 12 tackles.

Do lado dos Jets, Geno Smith acertou 20 de 32 passes para 290 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Braelon Allen teve grande destaque correndo com a bola, somando 147 jardas e um touchdown em 21 tentativas. Adonai Mitchell recebeu sete passes para 142 jardas e um touchdown. Jamien Sherwood foi o líder em tackles da equipe, com 14.

O confronto mostrou um Las Vegas Raiders eficiente nos momentos decisivos, aproveitando ao máximo suas idas à red zone e contando com a precisão de seu quarterback para superar o volume ofensivo do New York Jets.

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NFL 2026 Classificação da AFC Leste Classificação da AFC Leste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 Buffalo Bills 5 1 0 83,3 197 171 +26 2-1 3-0 0-1 3-1 V2 2 New England Patriots 4 3 0 57,1 160 143 +17 3-0 1-3 2-0 4-1 D1 3 New York Jets 2 5 0 28,6 137 150 -13 1-2 1-3 0-2 2-2 D2 4 Miami Dolphins 1 5 0 16,7 98 157 -59 0-2 1-3 1-0 1-3 V1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →