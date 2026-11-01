O Detroit Lions venceu o Minnesota Vikings por 19 a 15 na tarde deste domingo (01/11), no Ford Field, em Detroit. A partida, válida pela semana 8 da temporada 2026, foi decidida no último quarto com um touchdown do recebedor Jameson Williams.
Alternância no placar e jogo corrido
O placar foi aberto no 1º quarto, faltando 2:18, com um field goal de 25 jardas de Jake Bates para os Lions. No 2º quarto, faltando 14:25, os Vikings responderam com um passe de uma jarda do quarterback Kyler Murray para o recebedor Justin Jefferson anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Will Reichard. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:02, Bates acertou outro field goal, desta vez de 37 jardas, deixando o placar em 7 a 6 para Minnesota.
No 3º quarto, faltando 4:40, o running back Jahmyr Gibbs correu 30 jardas para o touchdown do Detroit Lions. A tentativa de conversão de dois pontos falhou, e os mandantes assumiram a liderança por 12 a 7.
Decisão no último quarto e números da partida
O último período começou com os Vikings retomando a frente. No 4º quarto, faltando 8:44, Kyler Murray conectou um passe de 8 jardas para o touchdown de T.J. Hockenson. Na sequência, Murray encontrou Jordan Addison para a conversão de dois pontos, colocando Minnesota em vantagem por 15 a 12. No entanto, no 4º quarto, faltando 4:35, o quarterback Jared Goff lançou 7 jardas para Jameson Williams marcar o touchdown da vitória dos Lions, confirmado pelo ponto extra de Bates.
Nas estatísticas, o Detroit Lions produziu 384 jardas totais contra 266 do Minnesota Vikings, impulsionado por 230 jardas de corrida. Jahmyr Gibbs liderou o ataque terrestre com 153 jardas em 23 tentativas. Pelo ar, Jared Goff completou 18 de 25 passes para 176 jardas, um touchdown e uma interceptação. Pelo lado dos Vikings, Kyler Murray terminou com 17 passes completos em 29 tentativas, somando 210 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, além de liderar o time em corridas com 35 jardas. Na defesa, Josh Metellus conseguiu 13 tackles para Minnesota, enquanto Jimmy Rolder obteve cinco tackles e um sack para Detroit.
A partida mostrou um ataque terrestre produtivo do Detroit Lions, que controlou a posse de bola por 35:43 contra 24:17 do Minnesota Vikings. A equipe mandante também conquistou 24 primeiras descidas contra 15 do adversário, garantindo o resultado positivo.