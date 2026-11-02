O Washington Commanders venceu o Philadelphia Eagles por 27 a 10 na noite deste domingo (01/11), no Northwest Stadium, em Landover. Em partida válida pela semana 8 da temporada 2026, o time mandante se recuperou de uma desvantagem inicial de dez pontos e dominou o restante do confronto para garantir o triunfo.

Vantagem inicial do Eagles e virada

O Philadelphia Eagles começou melhor e abriu o placar no 1º quarto, faltando 6:10, com um field goal de 40 jardas de Jake Elliott. Pouco depois, faltando 4:27, o running back Saquon Barkley correu 3 jardas para um touchdown, seguido pelo ponto extra de Elliott, deixando o placar em 10 a 0. O Washington Commanders descontou ainda no primeiro período, faltando 0:28, com um field goal de 56 jardas do chutador Drew Stevens.

No 2º quarto, o Commanders buscou o empate. Faltando 4:56, o quarterback Jayden Daniels conectou um passe de 8 jardas para o recebedor Stefon Diggs anotar o touchdown, com o ponto extra convertido por Stevens. A virada veio no mesmo período, faltando 0:19, quando Stevens acertou um field goal de 39 jardas, levando o jogo para o intervalo em 13 a 10 para os mandantes.

Ampliação do placar e números do jogo

A defesa do Commanders não cedeu mais pontos no segundo tempo. No 3º quarto, faltando 1:33, Drew Stevens converteu um field goal de 25 jardas. No 4º quarto, faltando 3:43, o chutador acertou mais um field goal, desta vez de 42 jardas. Para fechar o placar, faltando 1:52, o running back Rachaad White correu 1 jarda para o touchdown, e Austin Ekeler garantiu a conversão de dois pontos com uma corrida, definindo o resultado em 27 a 10.

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O Washington Commanders terminou a partida com 339 jardas totais contra 268 do Philadelphia Eagles. A defesa dos mandantes conseguiu 5 sacks, resultando em 35 jardas perdidas para o ataque adversário, e forçou dois turnovers, incluindo uma interceptação. O Eagles teve maior tempo de posse de bola (33:31 contra 26:29), mas converteu apenas 5 de 15 tentativas de terceira descida.

Líderes das equipes

Pelo Washington Commanders, Jayden Daniels completou 16 de 29 passes para 217 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Rachaad White liderou com 55 jardas em 11 corridas e um touchdown. Treylon Burks foi o principal recebedor, com 81 jardas em 3 recepções. Na defesa, Nick Cross somou 9 tackles, e Rasul Douglas conseguiu uma interceptação de 22 jardas. O chutador Drew Stevens foi destaque com 13 pontos anotados (4 de 5 em field goals e 1 ponto extra).

Pelo Philadelphia Eagles, o quarterback Tanner McKee acertou 23 de 34 passes para 212 jardas, sofrendo uma interceptação e 5 sacks. Elijah Mitchell correu para 34 jardas, enquanto Saquon Barkley somou 30 jardas terrestres e um touchdown. Makai Lemon liderou as recepções com 57 jardas. Defensivamente, Jeremiah Trotter Jr. registrou 10 tackles.

A partida mostrou a eficiência da defesa do Washington Commanders, que zerou o ataque do Philadelphia Eagles após o primeiro quarto, e o bom aproveitamento de seu chutador para construir a vitória em casa.

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