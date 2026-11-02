O Los Angeles Rams venceu o Los Angeles Chargers por 24 a 9 neste domingo, 1º, no SoFi Stadium, em Inglewood, pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. Após sair atrás no placar, o time mandante anotou três touchdowns consecutivos para garantir a vitória.

O desenrolar do placar

No 1º quarto, faltando 5:42, o Rams abriu o placar com um field goal de 30 jardas de Brandon McManus. O Chargers empatou ainda no primeiro período, faltando 0:04, com um field goal de 34 jardas de Cameron Dicker.

No 2º quarto, o Chargers assumiu a liderança com mais dois field goals de Dicker, um de 46 jardas faltando 10:06 e outro de 41 jardas faltando 1:55, deixando o placar em 9 a 3. Contudo, faltando 0:19 para o intervalo, Kyren Williams correu uma jarda para anotar um touchdown, e com o ponto extra de McManus, o Rams foi para o vestiário vencendo por 10 a 9.

O 3º quarto foi decisivo para o Rams. Faltando 10:42, Blake Corum ampliou com um touchdown terrestre de 23 jardas e o ponto extra foi convertido. Mais tarde, faltando 3:41, Matthew Stafford conectou um passe de 18 jardas para o touchdown do recebedor Puka Nacua. Com mais um ponto extra de McManus, o placar chegou a 24 a 9. O 4º quarto não teve pontuações de nenhuma das equipes.

Números e destaques individuais

Apesar da derrota, o Chargers teve mais jardas totais (295 contra 281) e maior tempo de posse de bola (32:24 contra 27:36). No entanto, o Rams foi mais eficiente na red zone, convertendo duas de três oportunidades, enquanto o adversário zerou em sua única chance. O jogo terrestre do Rams produziu 129 jardas em 27 corridas, superando as 64 jardas em 25 tentativas do Chargers. Em relação às penalidades, o Rams cometeu oito faltas para 40 jardas, enquanto o Chargers teve três para 20 jardas.

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Pelo Rams, o quarterback Matthew Stafford completou 17 de 25 passes para 157 jardas, um touchdown e uma interceptação. No jogo corrido, Blake Corum somou 73 jardas em 11 tentativas, e Kyren Williams teve 56 jardas em 16 carregadas. O principal recebedor foi Puka Nacua, com 11 recepções para 80 jardas. Na defesa, Trent McDuffie liderou com nove tackles e uma interceptação, enquanto Quentin Lake também interceptou um passe.

Do lado do Chargers, Justin Herbert acertou 24 de 32 passes para 257 jardas, sofrendo duas interceptações e dois sacks. Ladd McConkey recebeu quatro passes para 86 jardas. A defesa contou com sete tackles de Tony Jefferson e uma interceptação de Tarheeb Still.

A partida mostrou um Rams capaz de capitalizar na red zone e forçar turnovers cruciais, enquanto o Chargers sofreu com a ineficiência para chegar à end zone, limitando-se a field goals e cometendo dois turnovers.

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NFL 2026 Classificação da NFC Oeste Classificação da NFC Oeste # Time V D E % PF PC SP Casa Fora Div. Conf. Seq. 1 San Francisco 49ers 6 1 0 85,7 197 139 +58 4-0 2-1 3-0 4-1 D1 2 Seattle Seahawks 4 3 0 57,1 168 125 +43 3-1 1-2 1-1 1-2 V1 3 Los Angeles Rams 3 4 0 42,9 170 159 +11 1-3 2-1 0-2 2-2 V1 4 Arizona Cardinals 2 5 0 28,6 142 208 -66 0-3 2-2 1-2 1-4 D1 V: vitórias · D: derrotas · E: empates · %: aproveitamento · PF: pontos feitos · PC: pontos contra · SP: saldo de pontos · Casa: campanha em casa · Fora: campanha fora de casa · Div.: campanha contra a divisão · Conf.: campanha contra a conferência · Seq.: sequência (v vitórias, d derrotas, e empates) . Ver classificação completa →