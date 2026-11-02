O Los Angeles Rams venceu o Los Angeles Chargers por 24 a 9 neste domingo, 1º, no SoFi Stadium, em Inglewood, pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. Após sair atrás no placar, o time mandante anotou três touchdowns consecutivos para garantir a vitória.
O desenrolar do placar
No 1º quarto, faltando 5:42, o Rams abriu o placar com um field goal de 30 jardas de Brandon McManus. O Chargers empatou ainda no primeiro período, faltando 0:04, com um field goal de 34 jardas de Cameron Dicker.
No 2º quarto, o Chargers assumiu a liderança com mais dois field goals de Dicker, um de 46 jardas faltando 10:06 e outro de 41 jardas faltando 1:55, deixando o placar em 9 a 3. Contudo, faltando 0:19 para o intervalo, Kyren Williams correu uma jarda para anotar um touchdown, e com o ponto extra de McManus, o Rams foi para o vestiário vencendo por 10 a 9.
O 3º quarto foi decisivo para o Rams. Faltando 10:42, Blake Corum ampliou com um touchdown terrestre de 23 jardas e o ponto extra foi convertido. Mais tarde, faltando 3:41, Matthew Stafford conectou um passe de 18 jardas para o touchdown do recebedor Puka Nacua. Com mais um ponto extra de McManus, o placar chegou a 24 a 9. O 4º quarto não teve pontuações de nenhuma das equipes.
Números e destaques individuais
Apesar da derrota, o Chargers teve mais jardas totais (295 contra 281) e maior tempo de posse de bola (32:24 contra 27:36). No entanto, o Rams foi mais eficiente na red zone, convertendo duas de três oportunidades, enquanto o adversário zerou em sua única chance. O jogo terrestre do Rams produziu 129 jardas em 27 corridas, superando as 64 jardas em 25 tentativas do Chargers. Em relação às penalidades, o Rams cometeu oito faltas para 40 jardas, enquanto o Chargers teve três para 20 jardas.
Pelo Rams, o quarterback Matthew Stafford completou 17 de 25 passes para 157 jardas, um touchdown e uma interceptação. No jogo corrido, Blake Corum somou 73 jardas em 11 tentativas, e Kyren Williams teve 56 jardas em 16 carregadas. O principal recebedor foi Puka Nacua, com 11 recepções para 80 jardas. Na defesa, Trent McDuffie liderou com nove tackles e uma interceptação, enquanto Quentin Lake também interceptou um passe.
Do lado do Chargers, Justin Herbert acertou 24 de 32 passes para 257 jardas, sofrendo duas interceptações e dois sacks. Ladd McConkey recebeu quatro passes para 86 jardas. A defesa contou com sete tackles de Tony Jefferson e uma interceptação de Tarheeb Still.
A partida mostrou um Rams capaz de capitalizar na red zone e forçar turnovers cruciais, enquanto o Chargers sofreu com a ineficiência para chegar à end zone, limitando-se a field goals e cometendo dois turnovers.