O New England Patriots venceu o Miami Dolphins por 24 a 19 neste domingo, 1º, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. A equipe visitante construiu a vitória com uma virada no segundo tempo, impulsionada por três touchdowns consecutivos.

O desenrolar do placar

O jogo começou equilibrado. No 1º quarto, faltando 9:10, Andres Borregales abriu o placar para os Patriots com um field goal de 34 jardas. O empate dos Dolphins veio faltando 3:39, com um field goal de 31 jardas de Zane Gonzalez.

No 2º quarto, a equipe da casa assumiu a liderança. Faltando 9:27, Gonzalez acertou um field goal de 52 jardas. Pouco antes do intervalo, faltando 0:08, Malik Willis conectou um passe de 1 jarda para o touchdown de Malik Washington, seguido pelo ponto extra, deixando o placar em 13 a 3 para o Miami.

A reação do New England Patriots ocorreu no 3º quarto. Faltando 9:23, Drake Maye encontrou Kyle Williams para um touchdown de 43 jardas. Mais tarde, faltando 0:59, o próprio quarterback Drake Maye correu 2 jardas para anotar outro touchdown, virando o jogo para 17 a 13 após os pontos extras de Borregales.

No 4º quarto, faltando 12:39, Maye lançou para Demario Douglas marcar um touchdown de 48 jardas, ampliando a vantagem. O Miami Dolphins ainda descontou faltando 2:04 com um passe de 35 jardas de Willis para Kevin Coleman Jr., mas a tentativa de conversão de dois pontos falhou, selando o placar final em 24 a 19.

Números e destaques individuais

Os Patriots registraram 313 jardas totais contra 269 dos Dolphins, além de liderarem o tempo de posse de bola com 31:57 contra 28:03. O jogo terrestre apresentou vantagem para os visitantes, com New England somando 131 jardas corridas em 36 tentativas, enquanto Miami obteve 74 jardas em 23 corridas. A defesa do time vencedor também se destacou ao conseguir 5 sacks e forçar uma interceptação.

Publicidade Continua após a publicidade

Individualmente, o quarterback Drake Maye liderou os Patriots com 16 passes completos em 20 tentativas para 199 jardas e dois touchdowns, além de não sofrer interceptações. No jogo corrido, Rhamondre Stevenson somou 82 jardas em 19 carregadas. Entre os recebedores, Demario Douglas teve 3 recepções para 76 jardas e um touchdown. Na defesa, Carlton Davis III e Christian Elliss registraram 9 tackles cada, e Kevin Byard conseguiu uma interceptação.

Pelo lado dos Dolphins, Malik Willis completou 21 de 32 passes para 211 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Ollie Gordon correu para 69 jardas em 19 tentativas. Kevin Coleman Jr. anotou um touchdown recebendo 46 jardas em 3 recepções, enquanto Greg Dulcich teve 4 recepções para 43 jardas. O defensor Jordyn Brooks foi o líder de tackles da partida, com 11.

A partida mostrou um New England Patriots eficiente no ataque durante o segundo tempo, anotando 21 pontos, e uma defesa capaz de pressionar o quarterback adversário, garantindo o resultado positivo na semana 8.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google