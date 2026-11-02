O Denver Broncos venceu o Kansas City Chiefs por 28 a 24 neste domingo, 1º, no Empower Field at Mile High, em Denver, em partida válida pela semana 8 da temporada 2026 da NFL. O time mandante garantiu o resultado após marcar 15 pontos no último quarto e virar o placar.

O desenrolar do placar

O jogo começou com o Broncos abrindo o placar no 1º quarto, faltando 9:43, com um field goal de 39 jardas de Wil Lutz. O Chiefs respondeu no 1º quarto, faltando 6:04, com um touchdown de Rashee Rice em passe de 11 jardas de Patrick Mahomes e ponto extra de Harrison Butker.

No 2º quarto, faltando 14:08, Lutz acertou outro field goal, desta vez de 45 jardas. O Chiefs ampliou no 2º quarto, faltando 7:40, com um passe de 73 jardas de Mahomes para touchdown de Emmett Johnson. Faltando 1:15, Bo Nix conectou um passe de 1 jarda para touchdown de Jaylen Waddle. Antes do intervalo, faltando 0:19, Butker marcou um field goal de 45 jardas, deixando o placar em 17 a 13 para os visitantes.

No 3º quarto, faltando 1:38, Mahomes encontrou Noah Gray para um touchdown de 4 jardas, colocando o Chiefs com 24 a 13.

A virada do Broncos veio no 4º quarto. Faltando 8:55, Nate Adkins recebeu passe de 2 jardas de Nix para touchdown, seguido por uma conversão de dois pontos em passe de Nix para Waddle. Faltando 1:56, Jonah Coleman correu 5 jardas para o touchdown decisivo, com ponto extra de Lutz, fechando o placar em 28 a 24.

Números e destaques individuais

O Chiefs teve mais jardas totais (399 contra 294) e maior tempo de posse de bola (31:29 contra 28:31). A equipe visitante também cometeu mais penalidades, com 11 para 105 jardas, enquanto o Broncos teve 6 para 45 jardas. Nenhuma das equipes sofreu interceptações ou turnovers.

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Pelo Kansas City, Patrick Mahomes completou 30 de 41 passes para 321 jardas e três touchdowns. Emmett Johnson liderou em recepções com 128 jardas em 5 recepções. Na defesa, Nick Bolton conseguiu 9 tackles.

Pelo Denver, Bo Nix acertou 20 de 32 passes para 222 jardas e dois touchdowns. Jonah Coleman somou 41 jardas terrestres em 11 corridas e 63 jardas em 4 recepções. Na defesa, Alex Singleton se destacou com 14 tackles e um sack.

A partida mostrou um confronto onde o Kansas City Chiefs produziu mais jardas ofensivas, mas o Denver Broncos foi eficiente na red zone (3-3) e conseguiu a virada nos minutos finais.

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