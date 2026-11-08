O Cincinnati Bengals venceu o Atlanta Falcons por 34 a 17 neste domingo, 8, em partida válida pela semana 9 da temporada 2026 da NFL. O jogo foi disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O destaque da vitória foi o quarterback Joe Burrow, que lançou para três touchdowns.
O desenrolar do placar
No 1º quarto, faltando 11:12, o Atlanta Falcons abriu o placar com um passe de uma jarda de Michael Penix Jr. para o touchdown de Charlie Woerner, seguido do ponto extra de Nick Folk. Faltando 8:49, os Bengals empataram com um passe de 47 jardas de Joe Burrow para Ja’Marr Chase anotar o touchdown, com ponto extra de Evan McPherson. O primeiro quarto terminou com os Falcons na frente por 10 a 7 após um field goal de 31 jardas de Nick Folk, faltando 2:56.
No 2º quarto, o Cincinnati Bengals marcou 17 pontos sem resposta. Faltando 12:56, Joe Burrow correu uma jarda para o touchdown. Depois, faltando 4:03, Burrow conectou um passe de quatro jardas para o touchdown de Tee Higgins. Faltando 0:24, Evan McPherson acertou um field goal de 57 jardas, deixando o placar em 24 a 10 para os Bengals no intervalo.
No 3º quarto, faltando 6:18, Bijan Robinson correu uma jarda para um touchdown dos Falcons. Faltando 2:05, Burrow encontrou Tee Higgins novamente para um touchdown de oito jardas. No 4º quarto, faltando 4:36, McPherson converteu um field goal de 43 jardas, fechando o placar em 34 a 17.
Estatísticas e líderes
O Cincinnati Bengals somou 388 jardas totais contra 319 do Atlanta Falcons. Os Bengals conseguiram 24 primeiras descidas e converteram 6 de 10 terceiras descidas, enquanto os Falcons tiveram 20 primeiras descidas e 5 de 10 conversões.
O tempo de posse de bola foi equilibrado, com 29:56 para Cincinnati e 30:04 para Atlanta. Os Falcons cometeram 12 penalidades para 88 jardas, contra 6 penalidades e 43 jardas dos Bengals.
Joe Burrow completou 24 de 29 passes para 271 jardas e três touchdowns. Seu principal recebedor foi Ja’Marr Chase, com 10 recepções para 155 jardas e um touchdown. No jogo terrestre, Chase Brown liderou a equipe com 57 jardas em nove corridas.
Na defesa, Bryan Cook e Barrett Carter registraram 10 tackles cada, com Carter conseguindo a única interceptação da partida.
Pelo Atlanta Falcons, Michael Penix Jr. completou 20 de 31 passes para 162 jardas, um touchdown e uma interceptação. Bijan Robinson correu 19 vezes para 100 jardas e um touchdown, além de receber seis passes para 47 jardas. Drake London teve cinco recepções para 68 jardas. Na defesa, Jessie Bates III liderou com 14 tackles.
A partida em Madrid terminou com a vitória do Cincinnati Bengals, que aproveitou a eficiência de seu jogo aéreo e não cometeu turnovers para garantir o resultado positivo.