O Minnesota Vikings venceu o Green Bay Packers por 30 a 10 no Lambeau Field, em Green Bay, neste domingo (15/11). A partida, válida pela semana 10 da temporada 2026, foi marcada pela forte pressão defensiva dos visitantes, que conseguiram oito sacks e forçaram quatro turnovers do adversário.
Construção da vantagem
O Vikings abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:20, Will Reichard acertou um field goal de 34 jardas. Faltando 2:46, Kirk Cousins conectou um passe de 38 jardas para o touchdown de Myles Price, seguido pelo ponto extra de Reichard. No 2º quarto, faltando 6:17, Aaron Jones correu uma jarda para anotar mais um touchdown, e Reichard converteu o chute, levando o jogo para o intervalo em 17 a 0.
Tentativa de reação e definição
Na volta dos vestiários, no 3º quarto, Reichard ampliou com um field goal de 32 jardas faltando 10:02. O Packers respondeu faltando 5:37, quando Jordan Love lançou 32 jardas para o touchdown de J. Michael Sturdivant, com ponto extra de Trey Smack. Faltando 0:19, Smack acertou um field goal de 40 jardas. No 4º quarto, o Vikings retomou o controle. Faltando 8:29, Cousins encontrou Gavin Bartholomew para um touchdown de 20 jardas, com o ponto extra convertido. Faltando 3:56, Reichard fechou o placar com um field goal de 20 jardas.
Números e destaques
O Minnesota Vikings produziu 312 jardas totais contra 220 do Green Bay Packers, mantendo a posse de bola por 35:16 contra 24:44 do mandante. A defesa visitante se destacou com oito sacks, que custaram 59 jardas perdidas ao ataque do Packers, além de uma interceptação de Harrison Smith. Pelo Vikings, Kirk Cousins completou 21 de 31 passes para 207 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. No jogo terrestre, Jordan Mason correu para 59 jardas em 16 tentativas, enquanto Justin Jefferson liderou as recepções com nove para 74 jardas. Pelo Packers, Jordan Love acertou 17 de 27 passes para 220 jardas, um touchdown e uma interceptação. Matthew Golden foi o principal recebedor com 70 jardas em cinco recepções, e Isaiah McDuffie liderou a defesa com 10 tackles.
A partida evidenciou a eficiência do ataque do Vikings em capitalizar as posses de bola e a solidez de sua defesa, que limitou o jogo terrestre do Packers a apenas 56 jardas e pressionou o quarterback adversário durante todo o confronto.