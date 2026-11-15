O Los Angeles Rams venceu o Arizona Cardinals por 34 a 6 neste domingo, 15/11/2026, no State Farm Stadium, em Glendale. A partida foi marcada por um amplo domínio estatístico dos visitantes, que registraram 436 jardas totais contra apenas 123 do adversário, além de controlarem a posse de bola por 42:23 contra 17:37 dos mandantes.

Início equilibrado e virada antes do intervalo

O Arizona Cardinals abriu o placar no 1º quarto. Faltando 10:48, Chad Ryland acertou um field goal de 49 jardas. O Los Angeles Rams empatou faltando 5:22, com um field goal de 24 jardas de Brandon McManus. Pouco depois, faltando 2:11, Ryland converteu outro field goal de 49 jardas, deixando o placar em 6 a 3.

A reação do Rams veio no 2º quarto. Faltando 1:06, o quarterback Matthew Stafford conectou um passe de 5 jardas para o touchdown de Tyler Higbee, seguido pelo ponto extra de McManus. Faltando 0:13, Stafford encontrou Xavier Smith para um touchdown de 22 jardas. Com mais um ponto extra, o time visitante foi para o intervalo vencendo por 17 a 6.

Ataque eficiente consolida a vitória

No 3º quarto, o Rams ampliou a vantagem. Faltando 10:17, o running back Blake Corum anotou um touchdown em uma corrida de 1 jarda. Mais tarde, faltando 5:55, Stafford lançou para Davis Allen marcar em uma recepção de 19 jardas. McManus converteu os dois pontos extras, elevando o placar para 31 a 6.

No 4º quarto, faltando 14:55, McManus acertou um field goal de 43 jardas, fechando a pontuação da partida em 34 a 6.

Números e destaques individuais

A superioridade do Rams ficou evidente nas 28 primeiras descidas conquistadas, contra apenas 6 do Cardinals. A defesa de Los Angeles também brilhou, conseguindo 5 sacks e forçando 2 turnovers. O ataque terrestre visitante produziu 202 jardas em 46 corridas.

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Individualmente, Matthew Stafford liderou o Rams com 18 passes completos em 26 tentativas, somando 249 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. No jogo corrido, Blake Corum destacou-se com 100 jardas em 17 tentativas e 1 touchdown. O principal recebedor foi Konata Mumpfield, com 81 jardas em 3 recepções. Na defesa, Kamren Kinchens e Wesley Bailey conseguiram uma interceptação cada.

Pelo Arizona Cardinals, o quarterback Carson Beck completou 11 de 18 passes para 108 jardas e sofreu 2 interceptações. Trey McBride foi o alvo mais acionado, com 5 recepções para 37 jardas. Na defesa, Andrew Wingard liderou com 11 tackles, enquanto Cody Simon registrou a única interceptação da equipe.

O confronto evidenciou a capacidade do Los Angeles Rams de ditar o ritmo do jogo, limitando as ações ofensivas do Arizona Cardinals a apenas dois field goals no início da partida.

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